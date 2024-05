Moerani Frébault soutenu par Teva Rohfritsch aux élections européennes

Le sénateur Teva Rohfritsch donnait vendredi matin une conférence de presse conjointe avec Moerani Frébault, candidat sur la liste « Besoin d’Europe » de la majorité présidentielle, qu’il soutient. Les deux hommes appellent les Polynésiens à se déplacer dans les bureaux de vote le 8 juin prochain. Les propositions saillantes du candidat : une enveloppe européenne augmentée de 50% pour le fenua, et un élargissement des conditions d’éligibilité au programme étudiant Erasmus.

Teva Rohfritch, qui siège au Sénat sur les bancs du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI, émanation de Renaissance), accueillait vendredi matin au siège de son parti Ia Ora te Nunaa Moerani Frébault, candidat polynésien aux élections européennes sur la liste « Besoin d’Europe » menée par Valérie Hayer.

Comme les autres personnalités autonomistes, il soutient le jeune homme de 35 ans, directeur général des services de la mairie de Hiva Oa, qui n’est pas en position éligible sur la liste dont il occupe la 44e place. Sur les 48 propositions du programme de Besoin d’Europe, seules quatre concernent les Outre-mer, et il faudra « les décliner pour la Polynésie » : Moerani Frébault présentera ses idées sur ces déclinaisons dans les jours qui viennent.

Mais il s’agissait pour les deux hommes d’exprimer à la fois que « les autonomistes sont les plus nombreux et qu’il y a des valeurs communes parmi eux », et l’importance pour les électeurs polynésiens de s’intéresser à l’Europe. « Le premier message est de se rendre compte de l’intérêt de l’Europe pour la Polynésie », dit Moerani Frébault qui rappelle la contribution financière européenne à la construction de la RDO, à l’assainissement de la ville de Papeete, et plus récemment aux politiques sectorielles du tourisme et de l’eau.

Moerani Frébault souhaite « aller plus loin », dit-il, et porter l’enveloppe pluriannelle européenne destinée à la Polynésie de 3,7 milliards à 5 milliards et demi, avec toujours le développement des infrastructures pour priorité. Il souhaite également que l’Union européenne modifie de statut des « Pays et territoires d’Outre-mer » (les PTOM, dont la Polynésie fait partie) pour le rapprocher de celui des « Régions ultra-périphériques » (les RUP, dont font partie les départements ultramarins français), afin d’obtenir davantage de financements européens.

Et il a un message particulier en direction des jeunes, notamment ceux qui ont peut-être entendu l’appel à l’abstention d’Oscar Temaru : « Il faut qu’on arrête de laisser les autres décider pour nous, donc on encourage tous les jeunes à se déplacer pour aller voter. » Il soutient notamment l’idée d’étendre les financements Erasmus à des étudiants qui souhaiteraient se former dans le bassin Pacifique.

Les deux hommes espèrent donc une participation supérieure aux 22% de 2019. Ils soulignent l’importance de contrer la montée de la droite radicale au Parlement européen, et critiquent les propositions d’Éric Minardi, candidat du Rassemblement natonal également en position non éligible, qu’ils jugent trop directives, comme l’idée de la route traversière à Tahiti, et pas assez respectueuses du libre arbitre des élus locaux.

Moerani Frébault sera l’invité de la rédaction de Radio1 jeudi 28 mai à 11 heures et demie.