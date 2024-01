Déjà quatre candidates au titre de Miss Tahiti 2024

Le casting pour Miss Tahiti 2024 est ouvert jusqu’en février. À ce stade, les noms de quatre premières candidates ont commencé à circuler et le comité parle déjà d’un concours qui s’annonce très bien.

Qui seront les candidates à la succession de Ravahere Silloux ? C’est tout l’objet du casting lancé officiellement ce lundi par le comité Miss Tahiti. Depuis deux ans, la tranche d’âge pour candidater a été élargie et les prétendantes au titre doivent avoir entre 18 et 28 ans. « À ce critère, rien n’a changé depuis 2013 », assure Leiana Faugerat qui rappelle toutefois que pour décrocher le titre suprême, les jeunes femmes doivent respecter les critères imposés par Miss France. Il est question évidemment de taille avec le fameux 1m70 requis. La directrice du comité Miss Tahiti insiste aussi sur le fait que les « tatouages discrets » sont tolérés, mais qu’elle préférerait que la Miss n’en ait pas, pour avoir « plus de chances » pour décrocher la couronne de Miss France ou des concours internationaux. Car si, « sur le papier », les jeunes filles tatouées sont acceptées, les candidates finalement sélectionnées, elles, ne le sont pas.

Comme chaque année, quelques noms d’éventuelles candidates se sont déjà fait entendre. Quatre jeunes femmes ont d’ores et déjà retenu l’attention du comité. « Ça s’annonce très bien, mais il faut qu’on les rencontre parce que là, ce sont des candidatures sur papier. Il faut voir maintenant si c’est vraiment elles qui veulent s’inscrire ou si c’est juste des amis et leur famille qui les poussent », précise encore la directrice du comité.

Le casting est ouvert jusqu’en février et le programme s’annonce chargé avec un début des répétitions prévu en mars, avant d’enchainer en avril sur les tournages et les shootings photos en vue de la soirée de gala et de l’élection en juin.