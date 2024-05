Tahiti Pro : avis de gros swell sur Teahupo’o

Après une petite journée de compétition samedi, la Shiseido Tahiti Pro était « off » ce dimanche et ce lundi et le restera ce mardi. Mais ce n’est que pour laisser approcher une puissante houle de Sud-Ouest qui devrait amener, mercredi et jeudi, des vagues atteignant les 4,50 mètres, idéalement creusées par un vent offshore. De quoi, peut-être, favoriser Vahine Fierro et Mihimana Braye, qui connaissent parfaitement le Teahupo’o des grands jours, et qui sont toujours en course dans cette étape WSL.

Le mot se passe depuis la semaine dernière entre les compétiteurs de la Shiseido Tahiti Pro. Et les dernières prévisions confirment les espérances. Une forte houle de Sud-Ouest, qui se formait depuis plusieurs jours à quelques milliers de kilomètres de Tahiti, remonte doucement vers nos côtes. Elle devrait pouvoir s’engouffrer dans la passe de Hava’e à partir de mercredi, et un vent « offshore » – qui vient de la terre et va vers le large – devrait au même moment se renforcer, pour venir creuser au mieux la vague de la Presqu’île. En clair : il y aura du gros, il y aura des tubes… Et il y aura de très belles images pour cette 25e édition de l’étape polynésienne du Championship Tour WSL. Certains, dans la presse spécialisée, parlent déjà d’une session aussi mémorable que la Tahiti Pro 2014, qui avait offert des « 9 » et « 10 » en série.

Devant ces prévisions enthousiasmantes – mais peut-être pas des plus rassurantes pour les compétiteurs plus à l’aise dans les petites manœuvres que dans les gros tubes – les organisateurs ont jugé urgent d’attendre. Après quelques heats de tours préliminaires samedi, la compétition était off dimanche, elle l’est restée ce lundi et le sera toujours ce mardi. Il faut dire que les vagues de ce début de semaine, quoique tout à fait « surfables », sont bien molles en comparaison de ce qu’a à offrir Teahupo’o.

« Triple overhead »

Mercredi, Surfline, partenaire officiel de la WSL côté prévision, prévoit des vagues modérées de 2 à 3 mètres, frisant les 4 mètres dans le « peak » de la fin d’après-midi. Un « double overhead » – deux fois la hauteur de tête – et même des « triple overhead » dans les grosses séries de fin de journée. Parfait pour relancer la compétition. Jeudi, même topo, mais plus gros. Les prévisionnistes attendent des vagues occasionnelles de 4,50 mètres dans une journée « très cohérente », qui devrait permettre d’avancer vers les finales, et probablement de désigner les vainqueurs. Si ça n’est pas le cas, il restera vendredi, dernier jour de compétition, pendant lequel la houle devrait progressivement se tasser mais rester largement plus belle que dans la plupart des épreuves du CT.

Quoiqu’il arrive, ces trois jours auront de quoi contenter l’élite mondiale du surf, et même pourquoi donner un petit avantage aux deux Polynésiens toujours en compétition qui connaissent si bien le spot du bout de la route en bonnes conditions. Vahine Fierro est opposée en quart de finale à la redoutable Australienne Molly Picklum, très en forme cette année et troisième du CT. Mihimana Braye doit lui se sortir d’un tableau de repêchage difficile, dans lequel il est opposé d’entrée au numéro 1 mondial Griffin Colapinto, qu’il a toutefois dominé l’année dernière sur cette même compétition, et samedi lors du premier heat remporté par Italo Ferreira. Parmi les autres gros noms déjà qualifiés pour les phases finales – qui débutent en 16e de finale pour les hommes – Ethan Ewing, Jordy Smith, Kanoa Igarashi, Ryan Callinan, John John Florence, Gabriel Medina… Et un certain Kelly Slater, qui, à 52 ans, a terminé samedi premier de sa série devant le vainqueur de la Tahiti Pro 2023 Jack Robinson, 26 ans.