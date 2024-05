Un nouvel hôtel 5-étoiles en projet à Taha’a

Une enquête publique s’est ouverte ce jeudi à Taha’a en vue d’une autorisation d’exploitation d’un nouveau 5-étoiles, le Kealoha Resort. L’hôtel très haut de gamme, « de 75 villas » d’après les premiers plans des investisseurs, doit naître sur le motu Tehotu, au Nord de Taha’a. Mais pas tout de suite : des financements restent à trouver, beaucoup d’études sont à mener, et la construction durera au moins 4 ans. Les responsables du projet ne tablent pas sur une ouverture avant 2029.

Le projet n’est pas neuf, sa gestation a même commencé en 2019, avant le Covid. Mais les choses semblent s’accélérer pour le Kealoha Resort, un projet de 5-étoiles qui doit s’installer à Taha’a. Et plus précisément sur le motu Toeraufaataufa dit Tehotu, un des plus gros îlots au nord du lagon. Ses 90 hectares se trouvent à environ 6 kilomètres environ du motu Tautau où est déjà installé le seul 5-étoiles de la commune, le Taha’a by Pearl Resorts. Une demande d’autorisation d’exploitation a déjà été déposée auprès de la direction de l’Environnement. Et après quelques semaines d’enquête administrative commodo et incommodo, c’est une enquête publique qui s’est ouverte ce jeudi à la mairie de Taha’a. Elle le restera jusqu’au 6 juin 2024, avec un commissaire enquêteur qui se tient à la disposition du public les 16, 23, 30 mai et ainsi que le 6 juin, de 8 heures à 11 heures.

Le calendrier est pourtant encore long pour ce projet « de très haut niveau de service« , qui comptait, selon les premiers plans des promoteurs, 75 villas. Ses promoteurs, des partenaires locaux qui souhaitent pour l’instant « rester discrets » explique qu’il faudra quoiqu’il arrive, avant toute concrétisation, « élargir le tour de table des financeurs« . Et bien sûr mener des études sur place et obtenir les différents permis de construire. La SAS Kealoha Resort ne prévoit pas une ouverture des portes au public avant « 2029 ou 2030 ».

L’île de Taha’a a été choisie pour « distribuer la manne touristique ailleurs qu’à Bora Bora« , précisent tout de même les promoteurs. C’est une « très belle île« , « plus naturelle que sa voisine« , insistent-ils. Une île sur laquelle l’emploi hôtelier ne décolle pas depuis l’ouverture du Pearl Resort il y a 25 ans. Les porteurs du projet promettent d’impliquer la population tout au long du processus. La construction pourrait démarrer d’un un an ou un an et demi, elle durera au moins quatre ans.