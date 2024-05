Métiers de la mode : Naomi Cerresia médaillée aux « Meilleurs apprentis de France »

L’élève du lycée professionnel de Faa’a vient de sortir du lot parmi les 300 inscrits de sa catégorie « Métiers de la mode » du concours des meilleurs apprentis de France. Son « corsage Vivienne Westwood » lui a valu la médaille d’argent au niveau régional.

« Un des Meilleurs artisans de France » est un concours organisé chaque année en France par la société nationale des Meilleurs ouvriers de France, il est proposé en parallèle à celui du Meilleur ouvrier de France (MOF) destiné, lui, aux ouvriers et aux artisans confirmés. Le concours connaît un succès grandissant, 5 500 candidats se sont inscrits dans plus de 120 métiers. Il s’adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans. Naomi Cerresia, élève au lycée professionnel de Faa’a s’est présentée en catégorie métiers de la mode, sur les conseils de sa professeure Lysiane Abecassis. Elle était la seule Polynésienne, mais pas la seule candidate. Ils étaient près de 300 dans sa catégorie et avaient à réaliser un « corsage Vivienne Westwood », à concevoir une pièce de chef d’œuvre et réaliser un dossier de style sur la styliste britannique Vivienne Westwood. L’épreuve s’est déroulée du 15 au 29 avril sur une durée de 35 heures.

Le concours suit un calendrier préétabli qui démarre par un concours départemental. Suivent un concours régional puis un concours national. La pièce présentée par Naomi Cerresia, qu’elle avait confié au président des Meilleurs ouvriers de France Jean-François Girardin lors de son passage au fenua courant avril, a été étudié par un jury à Nice. Qui lui a décerné une médaille d’or au niveau départemental. Puis une médaille d’argent au concours régional. Elle n’ira donc pas au concours national. Mais son parcours reste exemplaire, c’est une première pour le fenua.

À un col du national

« Recevoir cette nouvelle, j’étais vraiment trop contente ; je ne m’y attendais plus vraiment. Cela m’a redonné de l’espoir et du courage pour la suite. Alors ce qui m’a un peu agacé c’est que pour atteindre le national, j’ai fait une toute petite erreur au niveau du col et je me dis que si je m’en étais rendu compte j’aurais tout refait et tout recommencé, donc ça m’agace un peu. D’un autre côté, je me dis qu’arriver aussi loin certain n’ont pas eu cette chance, donc je suis aussi reconnaissante. » Elle gagne, là, une belle carte de visite. Naomi Cerresia espère poursuivre ses études en métropole l’année prochaine. En attendant, elle passe les épreuves pour obtenir son baccalauréat professionnel.

Pour sa professeure Lysiane Abecassis ce prix est une reconnaissance. « Ici en Polynésie nous avons des pépites. Les élèves quand elles arrivent, je leur dis vous êtes diamants bruts qu’on doit tailler. Parfois elles disent, ‘mais madame tu vas nous formater’. Je leur dis oui, techniquement. Je voudrais qu’on tire les élèves vers l’excellence. On a vivier d’enfants qui viennent de familles défavorisées, je veux leur prouver que tout est possible, avec du travail, avec de la persévérance, avec de l’envie et des rêves. »