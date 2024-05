AS Pirae : « En O’league, il n’y a pas de petites équipes… Ça ne va être que des gros matchs »

La Ligue des Champions d’Océanie, organisée par l’OFC à Tahiti cette année, sera lancée ce samedi. L’AS Pirae se dit « bien préparée » pour affronter les clubs champions de la région et compte sur le soutien du public polynésien dans cette édition. Les orange peuvent compter sur une équipe soudée, mais devra faire avec quatre exclus, dont le capitaine Alvin Tehau, pour le premier match contre les Samoans du Vaivase-tai FC, ce dimanche à Pater.

Poignées de main et photos protocolaires, ce jeudi matin au centre technique de la Fédération Tahitienne de Foot. À l’avant-veille du lancement de la Ligue des champions d’Océanie 2024, la FTF et l’OFC, la confédération régionale qui chapeaute la compétition, avaient réuni les coachs, capitaines et cadres des huit équipes qui s’affronteront, pendant une douzaine de jours, pour le précieux trophée. Parmi eux, le Alvin Tehau, meneur de l’AS Pirae, affiche un sourire décontracté. Cette O’League « à la maison », les orange l’aborde sans pression. D’abord parce qu’il ont déjà plusieurs fois participé à la compétition par le passé, notamment l’année dernière. « Les effectifs n’ont pas beaucoup changé, explique le milieu de terrain. On aura moins de surprise ». Ensuite parce que le tournoi océanien intervient à la fin d’une saison pleine de succès pour l’équipe, sacrée fin avril, avant la même la fin des playoff, champion de Polynésie 2023 – 2024.

Le public « va nous booster »



Remporté 4 à 2, le match du 29 avril, face au rival de Tefana, que Pirae avait déjà dû battre en barrage pour obtenir son ticket pour l’OFC, a fini de solidifier un collectif qui n’a presque pas bougé depuis le début de saison. « Les joueurs sont en forme et dans le bain. On continue sur le même rythme : le coach a pas changé ce qu’on a préparé depuis le début de saison, on a des automatismes et et je pense que ça va faire notre force, explique Alvin Tehau. Pour moi, c’est un plus de jouer chez nous, avec la famille qui sera sur place, les amis, et franchement, ça va nous booster. mais ça ne va être que des gros matchs ».

Des gros matchs et « pas de petites équipes », comme le confirme l’entraineur Vatea Terai. La première confrontation programmée dimanche à 18 heures à Pater pourrait pourtant paraître comme la plus accessible : les Samoa du Vaivase-tai FC sont la seule équipe issue du tournoi qualificatif, joué avec les Cook, les Samoa américaine et Tonga. Mais « il ne faut prendre personne à la légère », prévient le coach, qui a disséqué des vidéos des samoans pour parfaire le plan de jeu des orange.

Un handicap de quatre joueur

Un travail particulièrement important pour ce match d’ouverture, puisque Pirae partira avec une épine dans le pied. Et même quatre : le très efficace milieu de terrain Heimano Bourbare, les défenseurs Matatia Paama et Nick Tauotaha et même le capitaine Alvin Tehau seront sur le banc ce dimanche soir. La faute à des cartons jaune lors des matchs de qualification contre Tefana. « Le règlement stipule que quand tu fais deux cartons jaunes, tu dois purger un match, donc on commence avec un handicap de quatre joueurs, regrette Vatea Terai. Mais bon, l’effectif est de qualité et cette dernière semaine, on s’est appliqué à revoir comment s’organiser sur le plan défensif, et on est prêt malgré tout ».