Un père et son fils retrouvés au large de Moorea sur la coque de leur bateau retourné

Deux pêcheurs, partis en mer samedi, on vu leur embarcation de 4,5 mètres se faire retourner par le mauvais temps. La famille, alertée, a d’abord mobilisé des bateaux de proches, avant de contacter les secours en toute fin de journée. Les deux hommes, un père et son fils, ont finalement été retrouvés de nuit, à une quinzaine de kilomètres au nord de Moorea, alors qu’il tentait de ramer vers la côte, réfugiés sur la coque de leur bateau retourné.

C’est vers 17h45, ce samedi, que le JRCC est alerté. L’épouse d’un pêcheur explique au centre de coordination des secours que son mari lui a signalé, vers 16h, que son embarcation avait coulé au large du motu Fareone, au nord-ouest de Moorea, à l’extérieur du lagon. Il est alors accompagné de son fils sur un bateau de 4m50. Le JRCC lance immédiatement un dispositif de recherche, qui s’ajoute aux trois embarcations mobilisées par la famille. L’hélicoptère inter-administrations Dauphin est envoyé sur zone, de même que deux embarcations des pompiers de Paopao, une embarcation de la police municipale de l’île soeur, une patrouille terrestre de la gendarmerie ainsi qu’une dizaine de navires de pêche. Les conditions météo sont difficile, la nuit tombe et les recherche restent infructueuses. La famille informe alors le JRCC que « les naufragés ont réussi à rentrer en contact téléphonique avec eux, indiquant qu’ils nagent vers la côte, au large de la baie d’Opunohu ».

Les recherches sont donc réorientées, et c’est finalement à plus de 8 nautiques au Nord de Moorea, soit environ 15 km au large, que les deux hommes sont retrouvés, « réfugiés sur leur coque retournée ». « Fatigués mais sains et saufs, ils sont ramenés à terre où ils sont pris en charge par les pompiers, avant d’être transférés au centre hospitalier de Moorea aux alentours de 23h », précise le JRCC. Le centre de coordination rappelle « la nécessité de respecter les zones de navigation autorisées par catégorie d’embarcation, d’informer son entourage de ses intentions, et d’embarquer le matériel de sécurité et de communication nécessaire (radio, balise de détresse, feux à main, fusées de détresse) », particulièrement par conditions météorologiques difficiles. Et surtout, prévenir les secours au plus vite en cas d’avarie ou de situation inquiétante, « en composant le 16 sur votre téléphone portable (appel gratuit) ou en utilisant votre VHF, canal 16 ».

Avec communiqué