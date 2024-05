En Nouvelle-Calédonie, enquêtes judiciaires, étrangers évacués et hôpital difficile d’accès

Reprise d’activité. En attendant un retour au calme tant espéré, les opérations chirurgicales programmées, les consultations et l’accueil de jour ont été suspendus. « On se concentre sur les urgences », signale Leslie Levant. Le Samu et les pompiers parviennent quasiment toujours à rejoindre le centre hospitalier. « On constate une reprise d’activité, pas seulement sur les blessés mais aussi sur les malades », note Thiery De Greslan, médecin et président de la commission médicale d’établissement. Il n’empêche : « plus de 50 % des patients n’arrivent pas » jusqu’au Médipôle, estime ce dernier. D’autres ne parviennent pas à en repartir. Le hall d’entrée a été transformé en zone d’accueil pour des patients qui n’ont plus besoin d’être pris en charge mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Des lits de camp ont été installés dans ce « faré » et les personnes accueillies sont nourries et ont accès « au minimum pour l’hygiène ». La zone accueille environ une cinquantaine de personnes en continu, avec « une vingtaine d’entrées et de sorties par jour ».

Le Médipôle, un « point stratégique à sécuriser ». Si ces différentes mesures permettent au Médipôle d’assurer un service minimum, la direction de l’hôpital espère voir les axes qui entourent l’établissement rapidement libérés. « On sait qu’une intervention est en cours sur la Savexpress, mais il n’y a pas de visibilité sur la suite, regrette Leslie Levant. On se demande pourquoi hôpital n’est pas une priorité. » Lundi lors de la conférence de presse du gouvernement, Isabelle Champmoreau avait qualifié le Médipôle et la clinique Kuindo-Magnin de « prochains points stratégiques à sécuriser ». En attendant, la direction du CHT se projette déjà sur l’après. Il a déjà été décidé que, lorsque la circulation sera rétablie et sécurisée autour de l’établissement, « on rouvrira en priorité les chimiothérapies, car les patients ont du retard dans leur traitement », indique Thierry De Greslan. Ces derniers devront toutefois attendre d’être contactés par l’hôpital pour s’y rendre afin d’éviter tout risque de saturation des services.

Baptiste Gouret pour LNC