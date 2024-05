Fare Rata cherche un directeur général pour prendre la suite de Bruno Arbonel

Bruno Arbonel avait été nommé en août 2021 à la tête de la SAS Fare Rata pour un « mandat de transition » de trois ans. Il quittera bien ses fonctions fin juillet, et la branche postale de l’OPT a lancé le recrutement d’un nouveau directeur général. L’office, qui a changé de PDG en début d’année, avait déjà dû trouver un nouveau dirigeant pour sa filiale télécom Onati en avril, et doit en recruter un autre pour sa branche financière Marara Paiement, dont l’actuel président, Philippe Marie, prendra ses fonctions à ATN en juillet.

L’organigramme de l’OPT n’en finit décidément pas de changer. Le 1er février dernier, le groupe public accueillait une nouvelle PDG, Hina Delva, choisie en fin d’année précédente par Moetai Brotherson pour remplacer Jean-François Martin. Quelques semaines plus tard, c’est Onati, filiale télécom et « cœur du réacteur » économique de l’office qui changeait de directeur général. Christophe Bergues, annoncé sur le départ depuis déjà de longs mois, a été remplacé, le 16 avril par Nicolas Weinmann, déjà président des filiales Pacific Cash Services et Vini Distribution. L’OPT a désormais lancé le recrutement d’un nouveau dirigeant pour son autre branche historique : la SAS Fare Rata. Le groupe cherche un directeur général pour cette filiale d’environ 400 salariés, qui gère les services postaux et surtout le réseau de 87 bureaux de poste répartis dans tout le pays.

« Nouveaux leviers de croissance », « baisse de charges » et « reconversion » d’activités

Un recrutement qui doit se faire rapidement, puisque l’actuel DG de Fare Rata devrait quitter ses fonctions le 1er août prochain, dans un peu plus de deux mois. Bruno Arbonel avait été nommé en août 2021 pour un mandat de trois ans « non renouvelable » destiné à mettre en œuvre un « plan de redynamisation et de modernisation de l’activité » et à réduire les déficits de la branche. Le bilan de son action doit être tiré dans les semaines à venir. Mais d’après l’office, la question de la reconduction de ce « dirigeant de transition », intervenu, avant cette mission polynésienne, auprès d’un développeur de logiciels américain, d’une grande compagnie de transport européenne, ou d’une plateforme internationale spécialisée dans les voyages d’affaires, ne s’est quoiqu’il arrive « pas posée ». Dans un contexte de tensions importantes sur les comptes du groupe OPT, son remplaçant, devra, entre autres missions, « identifier de nouveaux leviers de croissance » pour Fare Rata, notamment au regard des évolutions technologiques et des nouvelles attentes des clients, « veiller à la maîtrise des activités et la baisse des charges »… mais aussi « réorganiser si besoin l’entreprise, voire la reconversion d’une partie des activités ».

Qui pour remplacer Philippe Marie ?

Ce n’est pas la fin des recrutements dans l’état-major de l’OPT puisque Moetai Brotherson a annoncé fin avril que Philippe Marie allait prendre, au 1er juillet, la tête d’Air Tahiti Nui en remplacement de Michel Monvoisin. Or le dirigeant, longtemps passé par la Banque de Tahiti, est l’actuel président de Marara Paiement, jeune filiale financière du groupe public, à qui a été transférée en 2022 la gestion des 65 000 comptes postaux polynésiens jusque-là pris en charge par Fare Rata. Une recherche d’autant plus difficile que la SAS est un établissement de paiement, et que ces structures et leurs dirigeants obéissent à des règles strictes des autorités nationales de contrôle financier. L’actuel directrice adjointe devrait assurer, a minima, l’intérim après le départ de Philippe Marie, comme l’avait précisé la direction de l’OPT fin avril.