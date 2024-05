Appel aux dons pour la Nouvelle-Calédonie : « beaucoup de familles vont être en difficulté »

D’abord adressé aux entreprises, l’appel aux dons lancé par la famille Malmezac s’ouvre aux particuliers de Polynésie. Les denrées non-périssables et produits de première nécessité déposés à la société Transit Sat Nui, à Fare Ute, seront convoyés les 23 mai, 29 mai et 5 juin vers Nouméa puis distribués par le secours catholique calédonien. Pas parce que le Caillou risque la pénurie alimentaire, mais parce que les émeutes, pillages et incendies de ces derniers jours vont plonger le pays dans une « situation économique catastrophique ».

Le mot se passait, depuis plusieurs jours, dans les milieux économiques, il est désormais adressé à toute la population polynésienne. À l’initiative de la famille Malmezac, qui, comme d’autres, a des activités au fenua comme sur le Caillou, une collecte de dons est organisée au bénéfice des Calédoniens affectés par les violentes émeutes qui durent depuis maintenant plus d’une semaine. Ce sont les équipes de Transit Sat Nui qui sont mobilisées pour rassembler et empaqueter ces dons, qui seront mis dans des conteneurs, et embarqués par la compagnie CMA – CGM, à Papeete les 23 et 29 mai ainsi que le 5 juin. Après une semaine de navigation – ou plus, en cas d’intempéries – ils devraient être débarqués et dédouanés à Nouméa par le groupe Sato, autre entité dirigée par René Malmezac. Avant d’être confiés au Secours catholique de Nouvelle-Calédonie pour être offerts à ceux qui en ont le plus besoin. Les premières distribution devraient avoir lieu, si tout va bien, à la fin de la première semaine du mois de juin.

« Même si les étalages sont achalandés, certains n’auront pas les moyens de se nourrir correctement »

Parmi les dons acceptés, des médicaments, produits d’hygiène et vêtements chauds pour enfants, mais surtout des denrées non-périssables (riz, pâtes, conserves, alimentation pour bébé). Pourquoi collecter des aliments, alors que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a annoncé, en fin de semaine dernière, qu’il n’y avait « pas de pénurie alimentaire » sur le Caillou, que « deux mois de stocks » avaient été identifiés dans le pays et que les déchargements n’étaient pas été interrompus au port de Papeete ? Parce que, pénurie ou pas, beaucoup de familles vont être en détresse sociale et économiques dans les prochaines semaines, répondent les organisateurs de cette collecte.

« Le bilan n’est pas complètement dressé, mais on sait qu’il y a près de 200 entreprises qui ont été brûlées et pillées, ça veut dire qu’il y a au moins 1500 chômeurs, l’objectif de notre action, c’est vraiment de venir en aide à ces populations là qui auront perdu leur revenu, et leur emploi, explique Sandrine, Calédonienne installée depuis 25 ans au fenua. Même si les étalages sont achalandés dans les magasins encore en activité dans le grand Nouméa, ces gens n’auront pas les moyens de se nourrir correctement. Il y aura vraiment une situation économique catastrophique ».

La collecte des dons se fera aux locaux de la société Transit Sat Nui au 11 rue René Malmezac dans la zone industrielle de Fare Ute, du lundi au jeudi de 8 heures à 14 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures et ce, jusqu’au lundi 3 juin 2024 inclus. Pour toute information ou difficulté de transport des dons jusqu’à Fare Ute, une ligne et un mail ont été dédiés à l’opération : 87 774 554 / solidaritepfnc@gmail.com. À noter que la compagnie Transit Sat Nui ne prend pas de dons en numéraires pour la Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être adressés à la Croix rouge de Polynésie, qui s’assurera de leur utilisation par les services d’assistance de Calédonie.