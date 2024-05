L’AS Pirae en demi-finale de la O’League après un nul face à Magenta

Les orange ont connu une soirée de Ligue des Champions difficile, ce samedi, face aux Calédoniens de l’AS Magenta, souvent dominateurs mais maladroits devant les filets. L’AS Pirae ne s’est pas montrée plus réaliste, mais est restée assez combative pour obtenir un nul 0 à 0. Suffisant pour se garantir une demi-finale, mercredi, mais pas forcément pour garder la tête du groupe. Si Magenta l’emporte avec plus de trois buts d’avance sur Ifira Black Bird lundi, il faudra composer avec Auckland City. Dans le cas contraire, l’AS Pirae devra affronter les Fidjiens de Rewa.

Troisième et dernier match de poule pour l’AS Pirae, qui représente la Polynésie dans la Ligue des champions d’Océanie, organisée cette année à Tahiti. Après un 6 – 0 contre les Samoans de Vaivase-Tai FC, et un 5 – 1 face à Ifira Black Bird, une équipe du Vanuatu, les orange avait de quoi entrer sur le terrain confiants. Mais les hommes de Vatea Terai le savaient depuis le tirage au sort de la compétition : cette confrontation contre l’AS Magenta serait décisive. Les champions de Calédonie, finalistes de la O’league en 2005 et 2019, font régulièrement partie du carré final océanien, et avaient signé, quelques jours plus tôt, une impressionnante entrée dans le tournoi avec un 8 – 0 infligé à Vaivase-Tai FC.

Les Calédoniens dominateurs, les Polynésiens combatifs

Les joueurs de l’AS Magenta s’étaient plusieurs fois exprimés, ces derniers jours, sur leur tristesse de voir leur pays – et leur ville, Magenta étant un quartier de Nouméa – brûler, et leur malaise d’être retenus – si ce n’est bloqués – à l’extérieur pendant ces moments de tensions. Ça ne les a pas empêchés d’être des plus engagés sur le terrain, ce samedi soir, et de dominer une bonne partie du match. Ce sont d’ailleurs les Calédoniens qui se sont créé les premières occasions, notamment grâce à un coups francs de Jean-Marie Hmaloko passé près du poteau avant la dixième minute, puis une lourde frappe de l’extérieur de la surface, elle aussi hors-cadre, une demi-heure plus tard.

Les joueurs de l’AS Pirae, menés pour ce match par Heimano Bourebare, sont eux aussi bien organisés en défense, et s’approchent à plusieurs reprises des buts adverses. D’abord sans réellement inquiéter le portier nouméen Mickael Ulile, puis en le mettant sérieusement en danger sur une tentative repoussée de Désiré Ngiamba. Le match aurait pu vaciller après une faute du capitaine orange – qui y gagne un jaune – tout près de sa surface en début de deuxième mi-temps. Là encore, les Calédoniens ratent le but sur un coup francs joué en deux temps. Sandro Tau répliquera quelques minutes plus tard avec une tête prometteuse mais trop piquée et qui rebondira au dessus de la lucarne. Et ce sera surtout l’AS Magenta qui tiendra le public en haleine pendant la fin de la rencontre, avec toujours, et heureusement pour les Tahitiens, une certaine maladresse devant les filets.

Auckland ou Rewa en demies

Score final : 0 – 0, donc. Un match nul qui permet tout de même à Pirae de décrocher son ticket pour les demi-finales, qui auront lieu mercredi à Pater. Avant ça, les Polynésiens seront très attentifs à la rencontre de lundi entre Magenta et Ifira Black Bird. Les Calédoniens partent favoris, mais ils doivent finir le match avec trois buts d’avance pour prendre la tête du groupe B. Un mauvais scénario pour Pirae, qui rencontrerait alors en demi Auckland City, club 11 fois champion d’Océanie, et qui s’est sans surprise – mais avec moins de marge qu’habituellement – arrogé la tête de son groupe. En cas de défaite ou de victoire sans éclat de Magenta, les Polynésiens rencontreront les Fidjiens de Rewa, réputés plus accessibles, mais en forme puisqu’ils ont tenu en échec Auckland en début de tournoi.