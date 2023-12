Hina Delva désignée pour prendre la tête de l’OPT

Alors qu’une procédure de recrutement d’un nouveau PDG du groupe OPT est lancée depuis plusieurs mois, Moetai Brotherson a fait son choix : d’après nos informations, il a donné le nom de Hina Delva lors du conseil des ministres de lundi. L’actuelle directrice commerciale d’EDT-Engie, qui avait un temps officié comme directrice de cabinet de l’actuel Pdg Jean-François Martin, faisait partie de la « shortlist » présentée par un jury politico-administratif au président. Un choix qui doit encore être débattu en commission de l’assemblée, sauf si le gouvernement choisi une nomination par intérim.

La ministre du Travail en charge des télécoms Vannina Crolas l’avait répété à plusieurs reprise ces derniers jours : la désignation d’un nouveau président-directeur général pour l’OPT « appartient entièrement au président ». Moetai Brotherson, à qui avait été présenté une « shortlist » mercredi dernier, restait, ce matin encore, très discret sur son choix. Mais il a bien été annoncé, hier en Conseil des ministres : ce sera Hina Delva. L’actuelle directrice commerciale, marketing et de la communication chez EDT – Engie avait démenti avoir postulé ou passé les entretiens pour ce poste surveillé de très près dans les milieux économiques et politiques. Mais elle faisait bien partie des candidats retenus par le jury composé d’élus et d’administrateurs qui s’était réuni le 28 octobre. Hina Delva n’est pas une inconnue à l’OPT, puisqu’elle avait officié, entre 2015 et 2017, comme directrice de cabinet de l’actuel Pdg Jean-François Martin, donné sur le départ au 31 décembre. Elle remplissait alors aussi les fonctions de directrice de la communication, poste qu’elle prendra à partir de septembre 2017 chez EDT-Engie, avant de prendre du galon au sein de l’opérateur électrique en 2020.

Son nom ne devrait tout de même pas manquer d’engendrer des discussions au sein de l’OPT, où beaucoup, du côté des syndicats notamment, voyait en Maria Nouet, juriste, actuelle secrétaire générale du groupe et fille de Chantal Galenon, la meilleure candidate pour une transition sans accrocs. Dans le monde patronal, certains espéraient voir Damien Charitat, entrepreneur métropolitain des télécoms et spécialiste des ressources humaines ayant déjà travaillé avec l’OPT, prendre le poste. Côté politique, les élus de la majorité Tavini ont jusque-là évité les commentaires sur ce processus de sélection, même si les candidatures de Maria Nouet ou de Roland Bopp, ancien directeur de cabinet du tavana Oscar Temaru et aujourd’hui directeur de l’environnement de Faa’a, semblaient avoir plus de soutien. Des élus qui devront s’exprimer, en tout cas pour ceux qui siègent à la Commission de contrôle budgétaire et financier, qui doit rendre un avis sur le choix du PDG avant nomination finale par le conseil des ministres. Le gouvernement a tout de même la possibilité de retarder ce débat à Tarahoi en publiant d’abord une nomination par intérim, pour une durée de 6 mois. La CCBF se réunit ce mardi après-midi, mais la question du futur dirigeant de l’OPT n’est pour l’instant pas inscrite à l’ordre du jour.