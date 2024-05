Football : la O’League attend son coup d’envoi à Pater et Fautaua

L'année passée, Pirae avait échoué en demies au Vanuatu. Les orange ont de nouveau obtenu leur ticket en remportant la coupe de Polynésie 2023 et en battant Tefana en match de qualification.

La 23e édition de la Ligue des champions de l’OFC débute dans moins d’une semaine. Elle se déroulera du 11 au 24 mai, entre les stades de Pater et de Fautaua. Pour la deuxième fois consécutive, le fenua est représenté par l’AS Pirae, qui avait échoué en demi-finales l’an passé au Vanuatu. Outre les Tahitiens, sept équipes sont engagées.

Dans le groupe A, les Solomon Warriors (Îles Salomon), Hekari United (PNG) Rewa (Fidji) et le double tenant du titre Auckland City (Nouvelle-Zélande) tenteront de décrocher les deux premières places qualificatives pour les demi-finales. Les deux autres seront à aller chercher parmi les protagonistes du groupe B, où figure donc Pirae en compagnie du Vaivase-Tai FC (Samoa), du demi-finaliste sortant Ifra Black Bird (Vanuatu) et des Calédoniens de l’AS Magenta.

Dans le détail, Pirae débutera contre Vaivase-Tai, le 12 mai à 18 heures, avant d’enchaîner contre Ifra Black Bird le15 mai à la même heure, et enfin contre Magenta le 18 mai, toujours à 18 heures. Les demi-finales opposeront ensuite le premier du groupe A au second du groupe B, et inversement.

Aucun club tahitien au palmarès

En 22 éditions, jamais un club tahitien n’est parvenu à remporter le titre continental. Trois ont toutefois atteint la finale, à chaque fois contre le même club, Auckland City : Pirae en 2006 (1-3), Tefana en 2012, sur un format en deux matchs (1-2, 0-1), et Venus en 2022 (0-3). Depuis 2005, lorsque l’Australie a quitté la zone océanienne pour la plus relevée zone asiatique, Aotearoa règne presque sans partage sur la compétition océanienne, avec quatorze titres sur seize possibles. Seuls les Papouans de Hekari United (2010) et les Calédoniens de Hienghène (2019) ont réussi à s’immiscer au palmarès.

Même en cas de victoire, l’AS Pirae ne sera pas qualifiée pour le Mondial des clubs

D’ordinaire, le vainqueur océanien gagne sa place pour la Coupe du monde des clubs, qui réunit chaque année le vainqueur de chaque tournoi continental, dont celui de la très relevée Ligue des Champions européens. Mais cette année, les règles ont évolué, la Fifa ayant décidé de développer ce tournoi, qui compte désormais 32 équipes, avec un système de qualification basé sur les résultats des quatre années précédentes. Le quota océanien ne comptant qu’une seule place, Auckland City est déjà assuré de participer au prochain mondial, au vu de ses résultats obtenus les années précédentes. « Si l’édition 2024 de la Ligue des Champions de l’OFC reste à jouer, aucun des potentiels clubs participants ne peut mathématiquement rattraper Auckland City FC au vu des points engrangés par le club néo-zélandais durant toute la période prise en compte », précise la Fifa.

Si elle n’a jamais gagné la O’League, l’AS Pirae avait participé à ce mondial en 2022, après avoir été désigné par l’OFC comme représentant de l’Océanie, au terme d’une saison privée de Ligue des champions en raison du Covid. Aux Émirats Arabes Unis, les Tahitiens n’avaient pas franchi le premier tour.