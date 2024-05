Les étudiants de Montpellier remportent leur Heiva

La première édition du « Heiva des AEPF » se tenait samedi en métropole. Les étudiants polynésiens de Montpellier ont remporté le concours à domicile, et ce dans toutes les catégories. Une soixantaine de danseuses et danseurs sont passé sur scène, en présence du tavana de Punaauia Simplicio Lissant. Le compte-rendu de notre partenaire dans l’hexagone, Outremers360°.

C’est une soirée riche en émotion qui a commencé sous les coups de 17h. Dans cette salle de spectacle située au centre de Montpellier, 4 AEPF (Associations des Etudiants de Polynésie française) se sont défiés à la danse. Pendant plus de 5 heures, une soixantaine de danseurs et danseuses venus des AEPF de Bordeaux, Aix-Marseille, Montpellier et Rhône Alpes ont défilé sur scène pour montrer le meilleur de leur création.

Initiateurs et organisateurs de l’évènement, ce sont les bénévoles de l’AEPF de Montpellier qui ont accueilli cette première édition. Le concours était organisé en plusieurs catégories avec des lots à remporter dans chacune d’elles. Un jury composé de cinq membres issus des différentes AEPF, ont eu la lourde tâche de départager les vainqueurs.

Cette année c’est l’AEPF Montpellier qui tire son épingle du jeu. L’association occupe la première place dans toutes les catégories. En groupe avec les récompenses pour le Ote’a et Mehura (types de danses) ou encore les solistes attribuant un prix au meilleur couple, meilleur danseur et danseuse. Enfin dans la prestigieuse catégorie « Mini Heiva », qui consiste en un spectacle narratif de danse qui dure plus de 25 minutes, les étudiants de Montpellier se sont aussi imposés face à Bordeaux.

Un rayonnement de la culture polynésienne

Au-delà du concours, Danaya, présidente de l’APEF de Montpellier exprime « sa profonde gratitude à tous les bénévoles, aux participants et aux sponsors sans qui rien n’aurait été possible ». Elle ajoute que ce type d’évènement permet de mettre en avant le « riche héritage culturel » du fenua.

Des propos largement partagés par le Maire de Punaauia, Simplicio Lissant présent à l’occasion. Il ajoute que « c’est un moment culturel important, et je félicite les étudiants pour ce que vous faîtes pour notre culture. Vous la partagez, c’est par cela qu’on peut continuer de la faire vivre ». Partenaires de l’évènement, le maire de Punaauia à fait part de sa volonté de renouveler ce concours pour les années à venir, en l’élargissant par ailleurs à d’autres AEPF.