Tahiti Pro 2024 : Mihimana Braye remporte les Trials et décroche son ticket pour le main event

C’est la première fois que le surfeur de 28 ans, tombeur de Matahi Drollet en demi et de Mateia Hiquily en finale, s’impose dans ces Trials. Il avait toutefois déjà participé sur invitation au main event l’année dernière, et s’était hissé en quart de finale. Sauf wildcard de dernière minute, il sera le seul Tahitien dans le tableau masculin, et sera opposé, dès le premier tour au numéro 1 mondial Griffin Colapinto et à l’ancien champion du monde Italo Ferreira. Vahine Fierro, elle, avait déjà obtenu son ticket pour ce main event qui débutera mercredi.

Une seule wildcard et beaucoup de prétendants, ce samedi, dans la passe de Havae. 27 au total, tous locaux, tous fin connaisseurs de cette vague de Teahupo’o, souvent redoutable, mais malheureusement assez molle pour cette unique journée de Trials. Les favoris étaient attendus, ils n’ont pas déçu. Après deux tours au niveau relevé et quelques secondes de tubes arrachés au milieu de séries de vagues très disparates, on retrouvait, en quarts, Taumata Puhetini et Heiarii Williams, qui ont remporté plusieurs fois l’épreuve, Eimeo Czermak, finaliste l’an dernier, et qui se remet d’une grosse blessure l’année dernière, Félix Bourgoin, Matahi Drollet, gagnant de la dernière édition, Kauli Vaast, qui avant les JO de juillet après un quart de finale dans le main event l’an dernier avait à cœur de montrer son talent sur le spot du PK0, Mihimana Braye, autre quart de finaliste sur le main event l’an dernier, ainsi que Mateia Hiquily, vainqueur de ces qualifications en 2018. De cette crème du surf tahitien, seul quatre champions se retrouveront dans le dernier carré – Matahi, Kauli, Mihimana et Mateia -, jugés depuis la nouvelle tour utilisé pour la première fois en compétition ce samedi. Seuls les deux derniers s’affronteront dans une finale toute en tension.

Performances en 2023, début de saison 2024 difficile

Mataeia Hiquily, tombeur de Kauli Vaast en demi, a été de nouveau au rendez-vous de ce heat à fort enjeu, gérant bien ses priorités et s’adjugeant un 7,83 en fin de round. Mais Mihimana Braye, qui avait sorti Matahi Drollet quelques minutes plus tôt, était le plus en forme. Grâce à une première vague techniquement très maitrisée, il assoit sa domination dès les première minutes sur la finale, il impose son rythme avec des retours à la barre à une vitesse hallucinante et écarte le risque à quelques minutes du sifflet final avec un fulgurant 8.33. Un belle revanche pour le surfeur de 28 ans, qui a échoué trois fois en demi finales de ces trials ces dernières années, et n’a malheureusement pas validé son ticket pour l’épreuve olympique. Mais cette victoire et cette qualification ne sont toutefois pas des surprises. Après sa 5e place au main event de la Shiseido Tahiti Pro en juillet dernier, il s’était hissé en finale de la Corona Saquarema Pro, dans les Challenger Series, en octobre, le meilleur résultat de sa carrière WSL. Il avait ensuite fini deuxième de la Sunset pro d’Hawaii quelques semaines plus tard, entre autres bons résultats en Qualifying series en 2023. Très ému, Mihimana Braye a rappelé, juste après son heat que sa confiance avait été ébranlée en début de saison par une série de contre-performances en CS.

De la confiance, il en faudra, à partir de mercredi pour faire face à l’élite du Champioship Tour dans cette même passe de Havae. Mihimana doit être opposé, dès le premier tour à deux grands champions : le Brésilien Italo Ferreira, ancien champion du monde, et Griffin Colapinto, actuel numéro 1 mondial, qu’il avait déjà rencontré – et battu – sur le spot l’année dernière.