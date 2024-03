Nouvelle-Calédonie : L’Assemblée nationale adopte le report des élections provinciales

L’intervention des deux députés calédoniens

Les deux députés calédoniens, issus de la majorité présidentielle, ont pris la parole lors de cette séance. Ainsi Philippe Dunoyer, a notamment rappelé que « ce report du scrutin, initialement prévu en mai n’est pas un choix politique mais un impératif juridique« . Et ce notamment parce que « le corps électoral actuel déroge de plus en plus gravement aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage. Ainsi, en 1999, seulement 7 % des électeurs étaient exclus de la liste spéciale provinciale, tandis qu’en 2023, ils sont près de 20 %, rappelle l’élu par ailleurs rapporteur du projet de loi. L’ouverture du corps électoral provincial nous appelle donc à conjuguer l’exigence démocratique et la perspective politique que nous avons tracée en créant cette citoyenneté : celle de fonder une communauté de destin entre les natifs du pays et les femmes et les hommes investis durablement en Nouvelle-Calédonie. »« Construire un consensus »

Enfin, pour le député, ce report est également une solution pour que les élus calédoniens puissent encore trouver un accord entre eux (bien que certains indépendantistes aient décidé de suspendre les discussions jusqu’à nouvel ordre) : « Il faut donner un peu de temps au temps, pour que les partenaires des accords – Etat, non‑indépendantistes et indépendantistes – puissent construire un consensus sur un projet d’avenir partagé, susceptible de rassembler les Calédoniens dans leur diversité, au-delà de leurs divergences idéologiques. »