Surf olympique : les Français et les favoris au rendez vous

Les deux premiers jours de compétition ont tenu leurs promesses, ce week-end dans la passe de Hava’e. Les Polynésiens Vahine Fierro, Kauli Vaast, et les deux autres Français Joan Duru et Johanne Defay ont décroché leurs places pour les 8e de finale, qui devraient avoir lieu ce lundi. Au programme : Kauli Vaast contre Griffin Colapinto à 8h10, Joan Duru contre Alan Cleland à 8h45, et surtout Vahine Fierro contre Johanne Defay, malheureusement en face à face, à 13 heures, si la météo le permet encore.

Tous les Français en 8e

Des 48 surfeurs engagés, ils étaient particulièrement scrutés par les rares spectateurs présents en fan-zone ce week-end. Et ils n’ont pas déçu. Dans le clan tricolore, deux se sont directement qualifiés en 8e de finale, dès le heat inaugural. Le capitaine Joan Duru d’abord, qui s’est imposé dans une série très relevée face au 3e mondial Jack Robinson et Matthew McGillivray. Puis la tenante du titre de la Tahiti Pro, Vahine Fierro, impériale pour son entrée en lice contre Sol Aguirre et Janire Gonzalez Etxabarri. Johanne Defay et Kauli Vaast ont dû patienter une série de plus : respectivement 3e et 2e de leur première manche, ils ont finalement décroché leur ticket pour le tour suivant en dominant leur duel de repêchages. La première citée l’a fait contre une adversaire de taille, la 4e mondiale Molly Picklum, tandis que le surfeur de Vairao a étalé toute sa palette technique et son sens tactique pour se défaire de Matthew McGillivray, deux fois sur le podium cette saison en Championship Tour.

Au tour suivant, le tirage au sort a décidé d’une opposition franco-française chez les dames, entre Vahine Fierro et Johanne Defay. De son côté, Kauli Vaast aura fort à faire contre le 2e mondial Griffin Colapinto, qui l’avait dominé samedi dans la première manche, mais que le Tahitien a déjà battu à Teahupo’o par le passé. Enfin, Joan Duru tentera d’aller chercher son ticket en quarts contre le Mexicain Alan Cleland.

Les favoris toujours en lice

À l’exception notable de Molly Picklum, la plupart des favorites ont réussi à se défaire de ces deux premiers tours. Chez les dames, les trois premières au classement WSL sont toujours en course : Caitlin Simmers va affronter Tatiana Weston-Webb, autrice d’un 10 il y a deux mois à la Tahiti Pro, tandis que Caroline Marks attend la benjamine chnoise de la compétition Sigi Yang. Enfin, Brisa Hennessy défiera Yolanda Hopkins.

Chez les messieurs, le haut du panier mondial a aussi assumé son statut, mais de grosses têtes vont tomber dès les 8e. Le n°1 John John Florence sera opposé à Jack Robinson, n°3 mondial. Comme cité plus haut, son dauphin au CT Griffin Colapinto affrontera Kauli Vaast. Ethan Ewing, 4e mondial, bataillera contre le Japonais Connor O’Leary. Et comme chez les dames, l’armada Brésilienne est toujours en place, avec la présence en 8e de Filipe Toledo, contre Reo Inaba, Gabriel Medina, face à Kanoa Igarashi, et Joao Chianca contre le Marocain Ramzi Boukhiam.

It’s on ce lundi ?

Ces quarts de finale pourraient bien se dérouler dès ce lundi, dernier jour de prévisions correctes avant un trou d’air prévu mardi et mercredi. Des vagues de deux à trois mètres et un vent favorable sont attendus au PK0, notamment dans la matinée. L’organisation a donné rendez-vous au public ce lundi pour le 3e tour. Mais comme tous les jours, le réel feu vert sera donné deux heures avant la compétition, à 5 heures du matin, par des représentants de l’ISA et du COJO spécialement missionnés pour aller dans la passe vérifier l’état du plan d’eau.