Surf olympique : un duel entre Vahine Fierro et Johanne Defay

Le tirage des manches prévus pour les 8e de finale féminins sont connus, alors que le tour de repâchages s’est achevé ce dimanche matin à Teahupo’o. La France est déjà assurée d’avoir une surfeuse en quarts, puisque Vahine Fierro a hérité de Johanne Defay dans un face à face éliminatoire.

Les papillons dans le ventre de Vahine Fierro

Après plusieurs semaines d’entrâinement en commun, Vahine Fierro et Johanne Defay vont s’affronter dès les 8e de finale de ces épreuves olympiques de surf. La Polynésienne, directement qualifiée pour ce 3e tour après sa victoire dans son premier heat samedi, retrouvera une adversaire qui a surfé une manche de plus, puisque Johanne Defay a décroché sa place en 8e après un passage par la case repêchages, ce dimanche matin.

La date d’organisation de ces manches n’est pas encore connue. Parmi les favorites à suivre, Caroline Marks affrontera la Chinois Siqi Yanhg, Tyler Wright sera opposée à Anat Lelior, tandis que Carissa Moore surfera face à Sarah Baum. A surveiller aussi : un duel entre Caitlin SImmers et Tatiana Weston-Webb et une opposition 100% Brésilienne entre Luana SIlva et Taina Hinckel.

Dans le tableau masculin, les heat de repêchages se poursuivent ce dimanche après-midi. Kauli Vaast et notamment attendu aux alentours de 13h30.