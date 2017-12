L’emploi ne bouge pas en octobre

Selon les derniers chiffres de l’Institut de la Statistique de Polynésie (ISPF), l’emploi salarié est resté parfaitement stable en octobre 2017. Dans le détail, les emplois augmentent dans les secteurs de la construction et de l’hôtellerie-restauration, et baissent pour les secteurs de l’industrie et du service.

L’ISPF a publié lundi les derniers chiffres de l’emploi salarié marchand pour le mois d’octobre 2017. L’emploi qui reste parfaitement stable par rapport aux chiffres de l’année précédente. En revanche, l’emploi est en augmentation dans les secteurs de la construction (+0,4%) et de l’hôtellerie-restauration (+0,6 %) mais en baisse dans les secteurs de l’industrie (-0 ,4%) et du commerce (-0,1%).

Sur une année l’emploi augmente de +0,7% tous secteurs confondus. La plus grande augmentation sur un an est de +4,6 % dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Et la plus forte baisse dans la construction avec -3,2%.