Intempéries : une dégradation de la situation attendue ce vendredi après-midi

Après deux jours de fortes pluies, qui ont entraîné l’inondation de plus de 250 foyers et la rupture de deux ponts, les intempéries vont reprendre de plus belle ce vendredi après-midi et dans la soirée. C’est ce qu’annonce Météo France, qui cite particulièrement la côte Est et la presqu’île. La vigilance orange est maintenue sur les îles du Vent et les Tuamotu Nord-Ouest.

Des maisons inondées, d’autres foyers isolés, des axes de circulation perturbés et des ravitaillements opérés par hélicoptère à Mahaena : les intempéries ont une nouvelle fois causé des dégâts sur Tahiti, particulièrement du côté de Hitia’a o Te Ra, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Ce vendredi, le haut-commissariat et Mété France annoncent que le risque de fortes pluie reste persistant. « Malgré des périodes d’accalmies par endroits, des averses intenses sont attendues à Tahiti dans l’après-midi et dans la soirée, notamment sur la côte Est et la presqu’île », souligne le haussariat.

Il est donc recommandé « d’annuler toutes les activités extérieures (randonnées sur les hauteurs, dans les vallées, en mer ou autres activités de loisirs), jusqu’à la fin de l’évènement ». L’Etat recommande également de limiter les déplacements et rappelle qu’il est totalement déconseillé de s’engager sur des routes ou chemins inondés, « un véhicule de type 4×4 pouvant être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau ».

Pour rappel, tous les établissements scolaires de Tahiti sont fermés ce vendredi. Ce matin, la circulation pouvait être difficile sur la côte Est, entre le PK26 et le PK44, de l’eau subsistant sur la route. Une cellule d’information au public reste ouverte, au 44 42 10.