Les lutins de Fare Rata missionnés par le père Noël

Fare Rata réceptionne chaque année entre 2 000 et 2 500 lettres adressées au père Noël, sans compter les courriers numériques. Une équipe de lutins répond à chacune des demandes faites majoritairement par des enfants mais également, de temps en temps, par des adultes.

« Cher papa Noël je voudrais des cadeaux, mais peut-être je n’aurais pas, parce que je faisais beaucoup de bêtises. Mais est-ce que je pourrais juste avoir ma trottinette s’il te plaît, si j’ai pas d’autres cadeaux, ce n’est pas grave, Père Noël je ferais pas que des bêtises, j’ai de mes parents pour le maa balayer la maison plutôt le salon, je vais écouter mes parents, je vais être très très sage, je ne vais plus me disputer avec mon frère. Je te promets, je ne vais plus répondre à mes parents. Promis. Et quand je dis promis, c’est promis ! Ok père Noël ? Nana. Joyeux Noël. »

Ce courrier a été envoyé par une petite fille des îles. Il a été réceptionné et traité par les lutins de Fare Rata qui se disent missionnés par le père Noël. Sandra Betzing-Maury, responsable du centre relation client, précise que chaque année depuis 10 ans, entre 2 000 à 2 500 lettres sont adressées au père Noël par voie postale. D’autres passent désormais par voie numérique mais, dans tous les cas, elles obtiennent une réponse.



Pohai Vahirua fait partie de l’équipe de lutin. Elle se plaît à la tâche. « Cela fait vraiment plaisir de lire ces courriers, parfois on tombe vraiment sur des perles. On a des enfants par exemple qui précisent est-ce que tu peux ramener un cadeau pour papy, pour mamie, une petite fleur, s’il te plaît. J’en ai qui implore le Père Noël, c’est touchant, ça nous fait plaisir de pouvoir répondre avec une petite carte personnalisée disant que le père Noël a bien lu ta lettre et qu’il répondra comme il peut à ta demande. »

Les messages viennent de toute la Polynésie, mais aussi parfois de métropole. Ils sont rédigés par des enfants, la plupart du temps. Parfois, des adultes prennent la plume comme cet homme qui a émis le vœu de recevoir un virement d’un million de Fcfp sur son compte bancaire, ou cette matahiapo qui espérait une bonne santé à toute et à tous.

Les lettres du père Noël commencent à arriver dès le mois d’octobre. Leur nombre croît progressivement au fil des semaines, tout comme le volume des colis. Il double à cette saison passant de 2 300 par semaine à plus de 5 000. Le pic est atteint. Cadeaux et bonnes résolutions devraient être au pied des sapins cette année encore.