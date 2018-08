A quelles perturbations climatiques doit-on s’attendre en Polynésie

Alors que l’hémisphère nord connait des épisodes de sécheresse intense, provoquant des incendies gigantesques, dans des pays plus connus pour leur climat hivernal que tropical, on peut, sans sombrer dans le catastrophisme, légitimement s’inquiéter sur ce que nous réserve l’avenir sous nos latitudes. Selon la climatologue, Victoire Laurent, la fréquence de ces évènements extrêmes semble avoir un lien avec le réchauffement climatique, ce que s’accordent à dire bon nombre de ses confrères. Pour autant, son impact n’a ou n’aura pas forcément les mêmes effets sur la Polynésie française.

Les évènements climatiques extrêmes que connaissent actuellement les pays nordiques sembleraient avoir un lien avec le réchauffement climatique. Pour autant, difficile de faire un copier-coller de ce qui se passe dans l’hémisphère nord et de le rapporter à nos latitudes. Ce n’est pas le même climat, il y a plus de continents et moins d’océan et l’industrialisation n’est pas la même qu’en Polynésie.

Sur les études réalisées précisément sur la Polynésie française, concernant les évènements extrêmes tels que les cyclones, il semblerait, selon une étude de 2013, que l’on se dirige vers une diminution, en termes de fréquence, de ce phénomène, comme nous l’explique la climatologue de Météo France, Victoire Laurent.

La disparition supposée des cyclones proviendrait d’une circulation de vents plus puissants au niveau de l’atmosphère perturbant la formation de masses nuageuses susceptibles d’engendrer un cyclone.

Concernant la montée des eaux, Victoire Laurent tempère un peu les angoisses légitimes des îliens. Selon la climatologue, « en prenant les projections les plus pessimistes du scénario le plus pessimiste, on reste sur augmentation de 80 cm du niveau de l’eau à l’horizon 2100. » Ce qui laisse le temps d’anticiper et de prévoir des solutions.

Le plus inquiétant pour elle, serait en cas d’hypothèse confirmée, le renforcement des trains de houle, conséquence directe du renforcement des vents.

Quant à la sécheresse que connaissent actuellement les pays nordiques, la Polynésie se dirigerait vers une accentuation de ces périodes.

Attention, la climatologue précise que cela reste des prévisions, même si elles sont établies à partir de données et matériels scientifiques plutôt qu’à travers une boule de cristal ou du marc de café.