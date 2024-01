Trois morts à La Réunion après le passage du cyclone Belal

Les corps de deux autres sans domicile fixe ont été retrouvés à La Réunion après le passage dévastateur lundi du cyclone Belal, portant à trois le nombre de morts sur l’île française de l’océan Indien, a annoncé mardi Gérald Darmanin. Avec notre partenaire Outremers360.

« Malheureusement, nous avons découvert manifestement deux autres corps qui seraient ceux de sans domicile fixe qui auraient refusé l’hébergement d’urgence. Il y a donc eu trois morts lors de ce cyclone », a affirmé le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, qui s’exprimait lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.

L’un des SDF a été découvert mort par noyade dans le lit d’une rivière à proximité de laquelle il avait installé une tente dans le cirque de Salazie, dans le centre de l’île, et un second dans une cabane en tôles au Tampon (sud), a-t-on appris de l’entourage du ministre.

Le corps d’un autre SDF avait été découvert à Saint-Gilles (ouest) dans les premières heures du passage du cyclone sur le territoire ultra-marin, lundi.

L’alerte rouge imposant aux habitants de La Réunion de rester chez eux en raison du cyclone Belal a été levée mardi matin. Il a ensuite balayé Maurice avec des pluies diluviennes et des vents violents, faisant au moins un mort sur cette île.

Vers une reconnaissance de l’état catastrophe naturelle et de calamité agricole

Le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer se rend notamment dès ce mercredi sur l’île de La Réunion. Il a annoncé se rendre auprès des agriculteurs, des travailleurs et habitants de La Réunion. « Ce sera l’occasion de répondre à leur démande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour une partie d’entre eux mais aussi répondre aux questions de calamité agricole en lien avec Marc Fesneau».

Gérald Darmanin a également réitéré son soutien au peuple mauricien, fortement touché par les inondations causées par le passage du Cyclone Belal. Le bilan dressé par les autorités est de deux morts, des motocyclistes emportés par les eaux.