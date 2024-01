Cyclone Belal : retour au calme à La Réunion, mais la prudence est de mise

L’île de La Réunion a été frappée lundi par le cyclone tropical Belal, obligeant les autorités locales à émettre une alerte rouge puis violette. S’il fut moins « cataclysmique » que prévu, le cyclone a provoqué d’énormes dégâts, et causé la mort d’au moins une personne. 100 000 foyers restent également privés d’électricité.

Il a obligé les autorités locales à faire passer La Réunion en alerte maximale. Le cyclone tropical Belal a déferlé ce lundi matin sur l’île située dans l’océan Indien. Et si l’alerte violette cyclonique a été levée dès 13 heures, heure locale, plus de 100 000 foyers sont toujours privés d’électricité . Des dégâts dans les exploitations agricoles sont énormes, à l’image par exemple du champ d’agrumes, décimés, de Thomas.

« On avait des orangers qui devaient faire deux mètres de haut. Plus de la moitié de l’exploitation est perdue », se désole-t-il au micro d’Europe 1. « Il y a eu de grosses coulées de boue. On a perdu pas mal de ruches qui se sont envolées. C’est tout le travail de toute une vie (qui est parti), un préjudice de plus de 50 000 euros (6 millions de francs) », souffle cet exploitant.

Une personne sans abri retrouvée morte

En plus des lourds dégâts matériels, une personne SDF a été retrouvée morte ce lundi matin. Si le cyclone a laissé des traces, il est dorénavant en train de quitter l’île de La Réunion et prend une trajectoire rassurante, explique François Bonnardot, ingénieur météorologue chez Météo France, qui préfère toutefois rester prudent.

« Clairement, le plus dur est passé (…) Dans la nuit, on s’attend encore à de bonnes rafales de vent, possiblement jusqu’à 170 km/h, puis demain (mardi), on retrouvera des vents qui redeviendront normaux, surtout le matin », explique-t-il auprès d’Europe 1. Ce mardi matin sera sans doute l’épilogue d’un épisode présenté au départ comme « cataclysmique », mais qui aura finalement été contenu sur l’île de La Réunion.