Vigilance jaune sur les Îles du vent

Météo France indique que des épisodes pluvieux sont attendus sur les îles du vent avec une dégradation plus nette attendue vendredi.

Des épisodes pluvieux sont attendus ce jeudi sur les îles du vent. Les passages nuageux fréquents vont occasionner des averses qui se dégraderont vendredi. La grisaille sera plus marquée et les averses plus fréquentes. Météo France surveille attentivement la situation. L’ensemble des Tuamotu est également concerné par cette vigilance jaune, excepté la partie ouest de l’archipel.