BSEO n°355 : « Voyageurs improbables en terre polynésienne »

La Société d’études océaniennes, au service de la culture depuis 1917 La SEO est la plus ancienne société savante de Polynésie. Sa bibliothèque est riche de plus de 10 000 ouvrages, certains rares et précieux, qui en font la plus importante de la Polynésie française et sans doute en Océanie orientale. Les livres, pour la plupart peuvent être consultés sur place. C’est grâce à ses contributeurs mais surtout au financement du Pays que le Bulletin de la Société de études océaniennes voit le jour deux fois par an depuis 1917. Entièrement produit à Tahiti, et financé par le Pays, il est distribué gracieusement à ses membres qui paient une cotisation annuelle, et est également disponible à la vente pour le public. Cette édition a été imprimée en 500 exemplaires et est relativement volumineuse (351 pages). On peut se procurer le Bulletin pour 1 700 Fcfp, au siège de la SEO, en librairie à Tahiti, ou en formulant sa demande par e-mail. Les numéros antérieurs à 2008 sont disponibles en version numérisée. On peut également rejoindre la SEO, pour une contribution annuelle de 5 000 Fcfp (3 000 Fcfp pour les étudiants) qui inclut l’envoi du Bulletin.