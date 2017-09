Ça bloque aux blocs du CHPF !

Après le départ et le non remplacement de neuf infirmiers spécialisés pour le bloc opératoire, deux salles d’opération sur huit au CHPF de Taaone ont dues être fermées et ce depuis près d’un mois. Conséquences, de nombreuses interventions chirurgicales ont été reportées mettant ainsi à mal le fonctionnement de cette partie essentielle de l’hôpital..

Le problème de la fermeture de salles d’opération au CHPF de Taaone pour manque d’infirmiers qualifiés devient récurrent et les chirurgiens n’en peuvent plus. Les centrales syndicales tirent la sonnette d’alarme sur le manque de « personnel spécialisé » après le départ de neuf infirmiers. Plusieurs d’entre eux étant partis dans le privé car « beaucoup plus attractif » selon les centrales syndicales. Le président du syndicat des praticiens hospitaliers de Polynésie française Marc Levy affirme d’ailleurs que « en avril-mai il y a eu une fermeture pendant six semaines (des blocs NDLR) et actuellement on en est à pratiquement un mois de fermeture et aucune solution n’est trouvée ». Les centrales syndicales demandent à ce que ce problème soit très rapidement résolu. Car actuellement pour pallier à ce problème et toujours selon les syndicats « les équipes du bloc opératoire sont obligées de travailler de nuit alors que les opérations auraient pu être effectuées pendant la journée. Ce rythme de travail devient insoutenable et est nuisible à la qualité des opérations ».

Les centrales syndicales demandent donc à ce qu’une solution soit rapidement trouvée et plus globalement que le statut des infirmiers en Polynésie soit revu afin de faciliter le recrutement de personnel qualifié. Contacté le Ministre de la Santé n’a pas souhaité faire de commentaires.