Cannabis, sécurité routière… La gendarmerie en pleine offensive

Avec plus de 4400 infractions au Code de la route sanctionnées depuis le début de l’année, les verbalisations de la gendarmerie sont en hausse de 36%. Les militaires annoncent aussi avoir détruit plus 7300 pieds de paka depuis janvier, un chiffre là aussi en forte augmentation, et avoir plus que doublé le nombre de dépistages de stupéfiant au volant.

La gendarmerie sur tous les fronts le weekend dernier. À commencer par la zone de Papara et Teva i uta où les forces de l’ordre avaient repéré et arraché plus de 700 pieds de paka au début du mois. 640 de plus ont été détectés et brûlés vendredi, et huit personnes ont été convoqués au tribunal, après l’intervention d’un hélicoptère dauphins. De quoi faire grimper à plus de 7300 le nombre de pieds de cannabis saisis depuis le début de l’année, 20% de plus que sur la même période l’année dernière.

Autre opération dans la nuit de samedi à dimanche : une vingtaine de gendarmes dont une équipe cynophile, accompagnés d’une douzaine de muto’i, sont intervenu sur un point de deal suspecté, toujours à Papara, où pas moins de 210 personnes ont été contrôlés. Seules 16 infractions à la réglementation sur les stupéfiants ont été relevées, en plus de la découverte d’une quarantaine de « stick » de paka. « Depuis le début de l’année, les infractions à la législation sur les stupéfiants constatées par les unités du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française sont en hausse de 29,9 % » relève la gendarmerie.

Enfin dimanche, c’est du côté sécurité routière que les militaires sont passés à l’action. Soixante gendarmes mobilisés, 360 contrôles à Tahiti, Moorea et dans les archipels entre 17 heures et 20 heures, pour pas moins de 110 verbalisations. Là aussi, la répression est en hausse : +36% d’infractions routières sanctionnées depuis le début de l’année. « Depuis le début de l’année 2023, la Gendarmerie a constaté 4401 infractions au code de la route, a procédé à 12637 dépistage alcoolémie (+27,53 %) et à 1060 dépistages stupéfiants (+115,45 %) » précisent les autorités.

