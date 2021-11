Cargaison de requins sur un navire espagnol : la Fape porte plainte

C’est à l’occasion d’un contrôle de routine que le bateau, le Playa Zahara, s’est fait prendre l’aileron dans le sac. En escale à Papeete le 22 octobre dernier, le navire transportait plusieurs tonnes de carcasses de requins protégées. Notamment des requins bleus et des mako, selon les informations de la Fédération des associations de protection de l’environnement (Fape – Te Ora Naho), qui a porté plainte. Le Pays, qui a demandé la saisie du navire, s’apprêterait à faire de même.

La Fédération Te Ora Naho, prévenue qu’un navire de pêche espagnol prévu au carénage s’apprêtait à effectuer « un transbordement de plusieurs tonnes de carcasses de requins » vers un autre navire, a porté plainte contre le capitaine et l’armateur du navire, en demandant l’ouverture d’urgence d’une enquête préliminaire. Celui-ci, via son avocate à Tahiti, soutient que le navire est sous douane et ne serait ainsi pas soumis au code de l’environnement polynésien. « On est très étonné (…), dit le président de la Fape, le Code de l’environnement est clair, il est interdit de transporter des requins, des espèces qui sont protégées, dans tout le pays. »

Un carénage effectué à Tahiti, et qui alimente une filière de services en développement, justifie-t-il l’accueil de navires délinquants ? Pas pour Winiki Sage. « C’est un sujet qu’on a souvent abordé avec le gouvernement. Nous on aimerait que notre port n’accepte que des bateaux qui pêchent d’une manière écologique. Notre souhait, c’est qu’on accepte plus les pêcheurs à la senne. »

« L’ambition de la Polynésie française de déclarer sa surface maritime comme sanctuaire pour certaines espèces marines devrait être respectée par tous (…). Nous attendons des autorités judiciaires une réaction plus marquée, » indiquait hier la Fape dans un communiqué. Ce matin, la présidence confirmait que le Pays a demandé la saisie du navire et de sa cargaison, et poursuivrait l’affaire.