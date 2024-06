Carton plein pour la Taho’e avec 900 rameurs à la pointe Vénus

Troisième de la Taho’e « sa » course, organisée avec ses amis rameurs et remportée samedi après midi par Kyle Taraufau, Steeve Teihotaata salue « une réussite de voir tout ce beau peuple revenir dans l’eau ». Les différentes épreuves ont fait un carton, aussi bien dans l’eau que pour le public, rassemblé à la Pointe Vénus. Au vu courses de jeunes, et du beau peloton de débutants inscrits sur une Fun Race plus accessible, le champion de Pirae est satisfait de voir le vivier se renouvellement : « c’est l’objectif de notre mouvement ».

Grande première pour la Taho’e, la course de V1 montée part le collectif Save Va’a. L’épreuve lancée l’an passé sous un autre nom, en contestation face à l’organisation du Super Aito, est désormais un rendez-vous officiel de la Fédération. Sur la plage de la pointe Vénus, noire de monde, Steeve Teihotaata raconte avoir été obligé de fermer les inscriptions. Avec 900 rameurs engagés, toutes catégories confondues, « de sept à quatre-vingt ans », la course s’est tout de suite inscrite comme un succès populaire sur lequel il va falloir compter à l’avenir. « On aurait pu facilement dépasser les 1000 participants », sans le quota de sécurité, estime Steeve, au terme d’une journée bien remplie.

« C’est plus qu’une réussite. Merci à la population du va’a de s’être déplacée, on voit la ferveur revenir », salue celui, qui avec Hititua Taerea, Kevin Céran-Jérusalemy, Reo Bennett, Ricky Aitamai, Hotuiterai Poroi et bien sur Kevin Kouider, avait lancé le mouvement Save Va’a, « pour redorer le blason » de cette discipline, « qui, on ne va pas mentir, avait perdu de sa ferveur ses dernières années ». Heureux de « voir ce beau peuple revenir sur l’eau », il constate aussi avec plaisir que le pari d’une fun race, destinée aux débutans sur une distance réduite, a contribué à cet engouement. « Il y avait une cinquantaine de débutants sur la course, ce qui montre qu’un nouveau vivier arrive… C’est l’objectif de notre mouvement. »

Kyle Taraufau et Iloha Eychenne l’emportent

Entre cette l’organisation à gérer, avec tout le collectif Save Va’a, et des dizaines de connaissances à saluer, le rameur de Pirae a tout de même pris le temps de terminer troisième de l’épreuve masculine, derrière le vainqueur Kyle Taraufau, qui a accéléré dans la seconde boucle de 14 kilomètres, et son dauphin Tuatea Teraiamano. Sur une distance deux fois moindre, Iloha Eychenne a largement dominé la courses des vahine. « J’ai essayé de faire le forcing dans la dernière ligne droite, c’est passé », sourit Steeve, qui se remet tout juste physiquement de son défi hors-normes fin avril, lorsqu’il avait ramé 250 kilomètres vers les Raromatai, en hommage à son frère disparu Kévin Kouider. « J’avais ensuite participé à deux courses, l’organisme a pris un coupo et j’ai eu des douleurs pendant plus d’un mois, il faut encore récupérer », raconte-t-il.

Steeve et les membres du bureau, bien épaulé par leurs compagnes et leurs familles pour l’organisation, regardent désormais vers leur prochain évènement, la Super Tahoe. Contrairement au Super Aito, où s’affrontent les 100 premiers du Te Aito, il fallait cette fois terminer à moins de quinze minutes du vainqueur samedi pour se qualifier à cette seconde course. Elle devrait avoir lieu en août.