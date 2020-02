C’est reparti pour un tour de l’île en brouette pour l’environnement

La « Team Brouette » repart sur les routes de Tahiti, et de Moorea cette fois, pour un fa’ati ananahi à la veille des élections municipales. Pour attirer l’attention des différents candidats aux problématiques environnementales, des débats seront organisés dans les communes durant le périple du 15 au 22 février.

Le départ sera donné samedi à 7 heures du PK0 à Papeete direction la côté Ouest pour ce nouveau tour de l’île en brouette. Nommée cette fois ci le fa’ata ananahi, plus qu’un tour de l’île il s’agit de mettre en place des débats dans chaque commune en réunissant population et candidats aux élections municipales. La « Team Brouette » a en effet rédigé des propositions afin d’aider les candidats « à davantage prendre en compte dans leurs programmes les problématiques environnementales locales et globales ». Il est donc question de préparation au changement climatique, d’autonomie alimentaire et énergétique, de réappropriation de l’abondance des îles par le peuple et du développement d’une culture de la coopération. « Ces propositions ont l’ambition d’agir au plus vite pour assurer un avenir et un fenua viable à nos générations futures » explique la « Team Brouette ».

Cette année, le tour de l’île passera également par Moorea.

Retrouvez la liste des débats :

Samedi 15 : 8h Marché de Faa’a

15h Musée des îles

Dimanche 16 : 10h plage de Rohotu

17h plage de Tarahuu

Lundi 17 : 9h jardins d’eau de Vaipahi

17h mairie de Vairao

Mardi 18 : 7h mairie de Taravao

17h trou du souffleur

Mercredi 19 : 11h Pointe Vénus

16h Mairie d’Arue

Jeudi 20 : 7h Aorai Tini Hau

11h Vaiete

Vendredi 21 : 9h plage de Temae

17h Criobe

Samedi 22 : 8h église de la sainte famille à Haapiti

15h mairie de Moorea.