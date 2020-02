Taika Waititi, premier Maori à remporter un Oscar

La 92e cérémonie des Oscars a récompensé le réalisateur Maori Taika Waititi, du prix de la meilleure adaptation à l’écran pour son dernier film « Jojo Rabbit ». Une première historique pour un réalisateur autochtone, notamment saluée par l’AFIFO.

C’est une première qui mérite d’être mise en avant. Dimanche soir, le tout Hollywood était réuni pour la 92e cérémonie des Oscars. Et parmi les multiples récompenses décernées, l’une reflétait un caractère particulier pour le Pacifique et l’Océanie. Et pour cause, le réalisateur Maori Taika Waititi, a reçu la statuette de la meilleure adaptation à l’écran pour son film « Jojo Rabbit », adapté du roman « Le ciel en cage » de Christine Leunens. Une première pour un réalisateur autochtone, qui a tenu à adresser un message particulier au moment de recevoir son prix : « Je dédie ce prix à tous les enfants autochtones du monde qui veulent faire de l’art, de la danse et écrire des histoires, nous sommes les conteurs originaux et nous pouvons aussi le faire, ici. »

Taika Waititi, originaire de Wellington en Nouvelle-Zélande, a notamment réalisé les films « Boy » et « Thor : Ragnarok ».

Dans un communiqué transmis dimanche soir, l’AFIFO, association organisatrice du Festival international du film documentaire océanien, s’est félicitée de cette récompense et surtout de l’allocution de Taika Waititi, qui « sont extrêmement pertinentes dans notre contexte et pour tous les porteurs d’histoires océaniens ».

L’AFIFO qui salue également la nomination pour le prix de la meilleure production, pour « Jojo Rabbit » également, de Chelsea Winstanley, « première femme océanienne à atteindre ce niveau d’excellence », également productrice du premier Prix spécial du jury du Fifo 2020 avec Merata : How Mum Decolonized the Screen.