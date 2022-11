Challenge fenua durable: le label Or pour 5 entreprises

La CCISM a remis mardi les labels Or à 5 entreprises du fenua engagées en faveur de l’environnement. Elles ont relevé avec succès les défis lancés cette année dans le cadre du challenge Fenua durable.

Mardi matin cinq entreprises du fenua ont reçu le label Or, au terme du challenge Fenua durable 2022. Organisé depuis 2018 par la CCISM, en partenariat avec l’ADEME, la DIREN et le Syndicat Fenua Ma, le label Challenges pour un Fenua durable a pour objectif d’inciter les acteurs économiques locaux à s’engager dans des actions de développement durable. Si chaque année la CCISM encourage les entreprises du fenua à se labelliser elles sont encore peu nombreuses à sauter officiellement le pas et à relever les challenges proposés par la CCISM.

Des enseignes engagées en faveur de l’environnement et du développement durable, la Polynésie, on compte déjà beaucoup, mais les organisateurs de ce challenge souhaitent surtout leur apporter un accompagnement supplémentaire. « Chaque année, on a des entreprises qui sont volontaires. Il y en a qui vont jusqu’au bout de la démarche comme celles qui sont labelisées cette année, d’autres qui essaient cette année et finalement décident de se labelliser l’année d’après« , explique Orama Richaud de la cellule développement durable de la CCISM.

Sur les cinq sociétés labellisées on en compte deux nouvelles avec la banque de Tahiti et l’hôtel Manava de Moorea. Pour le responsable du développement du groupe South Pacific Management, les hôtels ont un rôle important à assumer en matière environnementale. « J’espère que nous pourrons jouer un rôle important dans la transition écologique des hôtels sur la Polynésie française », avance Léo Friang.

En 2023 la CCISM projette d’intégrer de nouveaux challenges mais aussi de durcir le règlement pour que les niveaux or, argent et bronze soient plus difficilement atteignables.