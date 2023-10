Championnat de lancer de savates : 120 personnes ont pris leur pied

Vif succès pour le championnat de lancer de savates organisée au parc expo de Mamao samedi. Des savates volantes, des rires et surtout des nouveaux records avec un lancer à 38m par Keanu Cholet et un autre à 24m pour Jessica Perichon.

Les savates ont volé à Mamao. Samedi matin 120 personnes ont tenté leur chance sur le championnat de lancer de savates. Cette manifestation inédite proposait aux curieux d’essayer de faire valser le modèle de savates officiel de la compétition le plus loin possible. Les règles sont simples et les participants disposaient de trois essais pour relever le challenge et de se départager.Une grande première pour ces novices de la discipline qui ont trouvé le défi « rigolo ». « Je pensais avoir fait un bon score avec mon 24m, j’étais premier du classement, après un autre est venu il a fait 25, l’autre 30, 38 et je suis sortie du classement », s’amuse Rehiti.

Et le record de 38 m, c’est Keanu Cholet qui l’a décroché. « Je ne me suis pas du tout entrainé, mais je me suis dit que j’allais tenter le coup », explique le vainqueur motivé par « l’originalité » du défi qui en plus « représente bien le fenua ». Niveau technique chacun y allait à sa manière, l’essentiel selon le champion étant « l’angle de la savate ».

Chez les femmes, c’est Jessica Perichon qui a fait la meilleure performance avec une savate lancée à une distance de 24m. De nouveaux records à battre dès l’année prochaine puisque l’organisation promet de pérenniser l’événement et de l’exporter dans les îles.