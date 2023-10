Va’a: 33 pirogues pour la 1ere édition de la Heke noa Race

Au terme de 2h12 de course, c’est Hinaraurea A qui s’est offert la victoire sur cette première édition de la Heke noa race qui s’est déroulée en l’absence de Shell, OPT et Air Tahiti. Manihi va’a prend la deuxième place, juste devant les vétérans de Hinaraurea. Chez les femmes, c’est Ihilani va’a qui l’emporte.

Ils ont ramé de Taaone à Vairai. Samedi, 33 équipages se sont alignés sur la première édition de la Heke Noa Race, un marathon V6 – synonyme, pour de nombreuses formations – de dernière préparation avant la grande épreuve de la Hawaiki nui prévue du 1er au 4 novembre prochain. Au programme, une distance de 30km à parcourir pour les hommes et 21km pour les femmes. Si les grandes écuries comme Shell, OPT ou Air Tahiti ont préféré décliner, d’autres équipes ont abordé cette course comme un « entraînement » amélioré permettant d’effectuer les derniers réglages avant le Jour J. C’est le cas des formations du club de Hinaraurea qui a présenté 3 pirogues au départ dont celle qui a été la plus rapide. En effet, au général, après 2 h 12 de course, c’est l’équipe A de ce club de Raiatea qui s’est imposée. « On a essayé une nouvelle formation, pour voir laquelle marche le mieux, explique Vatea Roopinia, coach de l’équipe. J’ai fait monter deux gabarits plus léger contrairement aux autres courses ».

À la deuxième place, on retrouve Manihi va’a qui franchi l’arrivée sur le fil, en 2 h 15 suivie de près par l’équipe B de Hinaraurea. Chez les femmes, les rameuses de Ihilani ont mis tout le monde d’accord en bouclant les 21km en 1h49. Elles devancent ainsi de presque dix minutes les filles de Tamarii Punaruu laissant la troisième place à Tahitian Paddle.