Fare Rata Drone Racing 2023 : victoire de « Matiflip », 15 ans

La deuxième édition de la Fare Rata Drone Racing, accueillie sous le chapiteau de la présidence, a été remportée par le plus jeune engagé : Matisse Weisbecker, 15 ans, alias « Matiflip ». Les concurrents ont également eu l’occasion de se mesurer au champion du monde 2022 et quadruple champion de France, Killian Rousseau, invité pour l’occasion.

Ils étaient 10 finalistes vendredi soir à la présidence, après une première soirée la veille. Le chapiteau de la présidence avait des airs de dancefloor, lumières et sono comprises, mais les seuls danseurs étaient les drones de course qui se sont mesurés sur un circuit agrémenté de portiques métalliques.

Sur leur estrade, les pilotes et leur lunettes FPV (First Person Vision qu’on traduit par « vol en immersion » ou « caméra embarquée ») accompagnés de leurs « spotters » qui les aident à se situer par rapport aux autres concurrents.

Au premier rang des spectateurs, le locataire de la présidence, et son frère Moana Brotherson, directeur du département philatélie à Fare Rata.

C’est finalement le benjamin de la compétition, Matiflip (Mathis Weisbecker de son vrai nom), 15 ans, qui a remporté cette deuxième édition de la Fare Rata Drone Racing 2023. Il est suivi de Tom Winchester et Manuel Grouazel. Son pseudo – tous les pilotes en ont un – vient d’une figure de drone racing, explique ce jeune homme qui a découvert la discipline il y a seulement un an, et qui a surclassé des concurrents bien plus âgés que lui, malgré des soucis techniques avant la course.

Les concurrents se sont ensuite mesurés à la guest star de l’événement, le champion du monde et quadruple champion de France Killian Rousseau, 19 ans, qui est passé professionnel depuis déjà deux ans. Habitué à concourir dans de très grands espaces, il a toutefois salué le parcours mis en place sous le chapiteau, le bon niveau global des pilotes locaux.

Satisfaction aussi pour Heitapu Chang, fondateur de l’association Tahiti Drone Racing créée en 2002, qui compte une douzaine de pilotes. « On a voulu voir notre niveau, dit-il à propos de l’invitation lancée au champion du monde, et on a vu. On a de la marge de progression ! » L’association dispose d’un terrain à Punaauia pour s’entraîner, et des obligatoires autorisations de l’Aviation civile pour évoluer. Elle initie aussi les débutants, car pour le pilotage acrobatique les machines sont particulières : par exemple, elles n’ont pas de stabilisateurs, et sont capables d’accélérations et de freinages intenses.