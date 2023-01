Championnat de Polynésie : Zorgnotti et Touffet conservent leur titre sur le 5km

L’édition 2023 du Championnat de Polynésie du 5km sur route a attiré 104 athlètes. Benjamin Zorgnotti et Elodie Touffet ont défendu leur titre avec brio.

Benjamin Zorgnotti et Élodie Touffet sont les grands vainqueurs, de l’édition 2023 du championnat de Polynésie du 5km sur route. Cette année, la compétition a réuni 104 athlètes contre 70 en 2022. Plus d’adversaires donc que l’an passé pour les coureurs qui souhaitaient décrocher le titre dans leurs catégories respectives. Au programme, deux boucles de 2.5km, à effectuer dans la zone industrielle de Punaruu . Le départ a été donné aux alentours de 18 h 30 et le ténor de la discipline, Benjamin Zorgnotti qui avait à ses trousses Damien Troquenet, a franchi la ligne d’arrivée après 15’42 » de course. Le sociétaire du VSOP Moz Team fait aujourd’hui partie des favoris en course à pied et en triathlon et pour le professionnel Benjamin Zorgnotti, c’est un redoutable adversaire. « Je savais qu’il s’entraînait très fort en ce moment, avoue le champion. Il a montré qu’il était en très grande forme et il m’a quand même mis en difficulté. »

À la troisième place, on retrouve Benoit Valadier qui boucle la distance en 16’28 ». Chez les féminines Élodie Touffet, conserve son titre de championne et franchis l’arrivée en 19’01. Elle s’impose avec quasiment une minute d’avance par rapport à son temps en 2022. À la deuxième place, on retrouve Lauriane Bisch (19’44 ») et Sophie Bouchonnet (19’56 ») complète le podium. Le prochain rendez-vous pour les amateurs de course à pied, c’est ce samedi 21 janvier avec la Vaitavere Run.