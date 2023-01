Patiri race : 24 athlètes sélectionnés pour les demi-finales

Samedi après-midi, une cinquantaine d’athlètes ont participé au premier meeting de la Patiri Race. Au terme de ces trials, douze féminines et douze hommes ont été retenus pour disputer les demi-finales qui se dérouleront vendredi prochain.

Samedi après-midi animé du côté de Punaauia. Une cinquantaine d’athlètes ont pris part au meeting de la Patiri Race spécialement dédié à la discipline du 100 m. Dans les starting-blocks de ces phases qualificatives beaucoup de pistards, mais aussi quelques athlètes issus d’autres disciplines, et même des jeunes qui ne connaissent pas du tout le milieu sportif. Pour les organisateurs qui ambitionnent de découvrir grâce à ce genre de meeting de nouveaux talents, l’objectif est atteint. Le cadre technique de la fédération Tumatai Dauphin félicite tous les athlètes qui se sont prêtés au jeu lors de ce meeting et accorde une mention spéciale au footballeur de Central, Jonathan Mou. » Entre les deux séries, il a explosé son record de plus d’un dixième, juste en écoutant des conseils basiques d’athlétisme. Le potentiel est vraiment intéressant et si on arrive à lui donner envie de venir à l’athlétisme ça ne peut que faire augmenter le niveau « .

Pour les habitués de la discipline comme Maylee Zarli ou encore Manuhei Teaha qui font partie des espoirs sur la distance, ce meeting a été l’occasion de prendre conscience de l’important travail qu’il leur reste à fournir avant de pouvoir se sélectionner pour les Jeux du Pacifique de 2027 qu’ils gardent précieusement en tête. « Il va falloir beaucoup travailler parce que les minimas à faire ils sont assez loin », confie la sociétaire de Punaruu.

Au terme de cette première rencontre, douze filles et douze garçons ont été retenus pour les demi-finales qui se disputeront vendredi prochain, toujours à Punaruu.