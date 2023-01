Le JRCC déclenche son dispositif de secours pour des rameurs en difficulté

Vendredi soir, deux rameurs se sont retrouvés en difficulté au niveau de la passe à Paea. Un important dispositif de secours a été déclenché. Finalement, les deux rameurs ont regagné la côte par leur propre moyen, ils s’en sortent indemnes.

Plus de peur que de mal pour les trois rameurs qui avaient entrepris une sortie en mer vendredi, en pleine vigilance jaune. C’est l’un d’eux, revenu à terre sur son V1 qui a indiqué aux pompiers de Paea que ses collègues étaient en difficulté au niveau de la passe qui face à la Mairie. Il avait indiqué aux secours que l’un d’eux était » à l’eau après que le balancier de la pirogue se soit désolidarisé », précise le JRCC dans un communiqué. Les pompiers de Paea, mais aussi le Dauphin ont été engagés pour localiser les deux personnes, « dont un jeune homme âgé de 16 ans, et les ramener à terre. Finalement, les deux rameurs qui s’étaient retrouvés en difficulté réussirent à regagner la terre par leurs propres moyens. Leurs pirogues sont perdues, mais ils ressortent indemnes de cet incident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques.

D’après communiqué