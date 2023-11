Chasse sous marine : la Tefana Blue Water revient ce samedi

La section chasse sous-marine de l’AS Tefana organise le samedi 18 novembre la huitième édition du Tefana Blue Water, à la marina de Vaitupa. Une épreuve par équipe, imaginée pour les amateurs de grosses prises au fusil puisqu’il s’agira de ramener les poissons pélagiques (espadons, thon, thazard, ou mahimahi) les plus lourds.

Le top départ de la 8e édition de la Tefana Blue Water c’est samedi prochain. Comme chaque année depuis 2015 Tefana chasse sous-marine organise sa traditionnelle compétition par équipe. Une épreuve imaginée pour les plus costauds puisqu’il s’agit de flécher des poissons pélagiques en pleine mer près des DCP ou sur des haut-fond. L’occasion rêvée pour les chasseurs d’utiliser leurs leurres les plus efficace pour appâter les poissons pélagiques tels que les espadons, le thon, le thazard ou encore le mahimahi. Cette année, les organisateurs attendent encore une dizaine d’équipes de cinq personnes venant de Tahiti, Moorea, Raiatea, Bora bora et Rikitea. En jeux comme chaque fois des lots d’une valeur de plus de 200 000F et des bourses auxques s’ajoute un jackpot d’au moins 50 000f francs pour l’équipe qui ramènera la plus grosse prise. Sur cette édition la Team Heke grand favori de l’épreuve aura fort à faire puisqu’elle joue cette fois une troisième victoire consécutive.