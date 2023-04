C’est la comédie musicale américaine à la plus longue carrière, jouée dans le monde entier et, mercredi prochain, enfin à Tahiti, grâce aux comédiens en herbe du Conservatoire qui ont créé leur propre adaptation. Quinze élèves en art dramatique « sortent de leur zone de confort » en s’essayant au chant et à la danse « à l’américaine » avec un bonheur évident.

Les élèves avancés du cours d’art dramatique du Conservatoire artistique de Polynésie française donnent mardi et mercredi prochain deux représentations de leur adaptation de Chicago, un classique de la comédie musicale américaine créé par le célèbre chorégraphe Bob Fosse en 1975. Basé sur un roman des années 20, qui brodait sur un fait divers réel, Chicago est l’histoire de Roxie, artiste de cabaret et Velma, chanteuse de jazz, qui se rencontrent en prison où elles sont incarcérées pour meurtre. Faute de brûler les planches elles vont, avec l’aide de leur avocat commun, capter la lumière des médias.

Le spectacle, monté par le professeur d’art dramatique Christine Bennett, représente un sacré challenge pour ces quinze élèves de 14 à 18 ans, qui ont dû se mettre au chant sous la direction de Peterson Cowan, professeur de chant lyrique au CAPF, et à la danse avec la chorégraphe Margaux Sintès. C’est l’une des élèves, Leila Berbille, qui a traduit le texte en français. Un projet qu’ils peaufinent depuis septembre de l’année dernière, et qui représente un triple défi, explique Frédéric Cibard, chargé de communication au CAPF.

Aucun des élèves de la classe n’a reculé devant l’obstacle, et certains se révèlent dans un genre nouveau pour eux. Notamment Louis, qui joue le rôle de l’avocat des deux femmes, dont Frédéric Cibard dit : « Il est beau, il est grand, il danse bien, il rappelle Sinatra, toutes les filles vont tomber amoureuses de lui. »