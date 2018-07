Circulation et stationnement perturbés le 14 juillet

En raison du défilé et des festivités du 14 juillet, la circulation et le stationnement seront interdits ce samedi aux abords de l’avenue Pouvanaa à Papeete.

Les traditionnelles festivités du 14 juillet auront raison des automobilistes dans le cœur de Papeete et ce dès mercredi. Le haut-commissariat indique qu’il sera interdit de circuler et de stationner autour de l’avenue Pouvana’a et autour du bâtiment du CESC toute la journée de samedi jusqu’à 18 heures. Certaines interdictions de stationnement débuteront même mercredi et se poursuivront lundi 16 juillet.

Pour les résidents de Sainte-Amélie, des dispositions spécifiques ont été prévues pour permettre aux riverains de rejoindre leur domicile, sauf entre 16h30 et 18h où la route sera coupée. Le haut-commissariat précise que tous les véhicules entravant ces consignes seront « retirés par les services de sécurité ».