20°C sur le littoral de Tahiti, la saison fraîche est là

« La saison fraîche s’installe », annonce Météo France dans un communiqué en rapportant les dernières températures relevées dans la nuit de dimanche à lundi : 14.9°C à Rapa et 20°C à Tahiti.

Hiver australe oblige, la saison fraîche arrive doucement mais surement sur l’ensemble de la Polynésie. Lundi matin, Météo France a annoncé l’arrivée dimanche du mara’amu, vent de Sud-Est typique de la saison fraîche, sur les Australes et les îles du Vent. Météo France qui partage dans son communiqué les relevés de températures réalisés dimanche soir : 14,9°C à Rapa et 19°C à Tubuai. A Tahiti et Moorea, 20 à 21°C ont été relevées lundi matin sur les littoraux des côtes Sud et 22 à 23°C sur les littoraux côtes Nord et Ouest. Enfin une température de 20°C a été relevée sur les hauteurs. Météo France précise que la sensation de fraîcheur est augmentée par le mara’amu. Sensation qui va durer jusqu’à mercredi. Les prochaines nuits seront donc encore fraîches. Rien d’anormal cependant selon Météo France : « ces températures sont celles habituellement relevées en juillet aux îles du Vent et aux Australes ».