Circulation rétablie à Hitiaa o Te Ra à partir de vendredi

Fini le casse-tête des fermetures périodiques de la route de la côte Est au PK 43 : à compter du vendredi 15 mars à 11 heures, la circulation sera rétablie 24 h/24, sept jours sur sept, annonce le ministère des Grands travaux. Pour toute la durée restante des travaux, elle ne sera plus interrompue mais régulée par des feux alternatifs.

Jordy Chan, ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des Transports aériens, terrestres et maritimes, informe les usagers de la route que la circulation sera rétablie sur la RT2, dans le cadre des travaux de rectification d’un virage et de sécurisation du talus du PK 43 dans la commune de Hitia’a O Te Ra.

Suite à un important éboulement, la route avait dû être, dans un premier temps, totalement fermée à la circulation pour permettre à l’entreprise de sécuriser le chantier. Depuis le 24 février 2024, la route avait été partiellement rouverte selon des plages horaires établies afin de poursuivre les travaux de purge et de déblai sur site.

Comme annoncé dès le mois de février, à compter du vendredi 15 mars 2024 à 11 h 00, la circulation sera rétablie 24 h/24, sept jours sur sept, avec la mise en place d’un alternat par feux. Une signalisation temporaire sera maintenue. Une attention particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans cette zone pendant toute la durée du chantier.

Avec communiqué