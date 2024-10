Cluster de dengue : des épandages d’insecticide programmés à Miri

Après le signalement de plusieurs cas de dengue dans les hauteurs du lotissement Miri à Punaauia, la direction de la Santé appelle à la vigilance. Et annonce des opérations de traitement les lundi 14 et vendredi 18 octobre, de 5h30 à 7h30.

Éviter que le « cluster » ne prenne de l’ampleur. C’est l’objectif de la Direction de la Santé, qui va envoyer la semaine prochaine son Centre de santé environnementale dans le grand lotissement de Punaauia pour une série d’épandage d’insecticide. Plusieurs cas de dengue ont été signalés sur place ces derniers jours, et les autorités rappellent les mesures à prendre pour enrayer la propagation de l’arbovirose. Détruire les gites larvaires, souvent contenus dans des petits volumes d’eu stagnante dans les jardins ou les gouttières, utiliser de l’anti-moustique en journée, signaler les cas suspects… Les interventions du CSE auront lieu de 5h30 à 7h30 les lundi 14 et vendredi 18 octobre, et il est conseillé à cette occasion de « laisser portes et fenêtres ouvertes, de couvrir les aliments ainsi que les bassins à poissons et aquariums et de signaler les ruches au 40 50 37 45 ». « En cas de pluie ou vent fort, les traitements seront reportés », précise la direction de la Santé.