Colis de Noël : les livraisons restent difficiles depuis l’Asie

Fare Rata a reçu en fin de semaine dernière plus de 1 000 sacs postaux en provenance d’Asie et d’Océanie, pour beaucoup expédiés il y a plusieurs mois. De quoi apurer une bonne partie du retard, mais l’absence de vols depuis la Nouvelle-Zélande et le Japon double le temps de livraison. Du côté de l’Europe et des États-Unis, les commandes sont beaucoup moins perturbées et l’OPT promet de « mettre le paquet » sur la période des fêtes.

Les colis seront-ils à l’heure pour les fêtes de fin d’année ? C’est une question qui inquiète certains Polynésiens. Et pour cause : la pandémie de Covid-19 a fortement perturbé les flux d’acheminements, dans le monde entier, et vers le fenua en particulier. Dernier exemple en date : un conteneur de 6 tonnes est arrivé vendredi à Papeete avec à son bord plus de 1 000 sacs postaux. Six tonnes de colis, en provenance de différents pays d’Asie et d’Océanie, pour beaucoup été expédié voilà plusieurs mois, et pris en charge par différents opérateurs. Les services postaux chinois, singapouriens, malais, australiens et néozélandais, qui travaillent habituellement avec les grandes enseignes de e-commerce asiatiques ont chacun leur circuit de livraison vers la Polynésie, mais ont tous buté sur la pandémie. « Depuis les mesures de confinement de la crise Covid, il n’y a pratiquement plus de liaisons aériennes qui permettent d’acheminer ces colis », explique Teihotu Arles, responsable du centre de traitement du courrier de Fare Rata.

Les vols entre Tahiti et le Japon avaient été suspendus dès le mois de mars, ceux qui relient le fenua à la Nouvelle-Zélande quelques jours plus tard… Même le trafic Asie – Europe est limité par la crise. Résultat : des colis en déshérence, finalement rassemblés et pris en charge par New Zealand Post, qui les a acheminés en conteneur maritime vers Papeete. « On a récupéré quasiment l’ensemble du trafic qui était bloqué en Chine, à Singapour ou en Australie« , reprend le responsable. Un deuxième conteneur, de 20 pieds cette fois et rassemblant 3 tonnes de courrier, est prévu pour à la fin du mois. Ces deux livraisons doivent permettre d’apurer l’essentiel du stock en retard.

Fare Rata fait en sorte de traiter « au plus vite » ces colis pour qu’ils arrivent dans les jours à venir à leur destinataire. Mais les perturbations sur les flux postaux ne sont pas terminées. Tant que le Covid sera là et que le trafic aérien ne sera pas revenu à la normal, il faudra s’attendre à des retards. « En moyenne, avant la crise, on recevait des objets issus de commandes asiatiques en un mois minimum, explique Teihotu Arles, qui rappelle que ces délais sont en cohérence avec les tarifs de livraison très bas des sites de e-commerce asiatiques. Aujourd’hui, on s’attend à un délai de deux mois, avec, on l’espère, une certaine régularité ».

Le retour à la normal, Fare Rata le prévoit « à la mi-2021 ». Une prévision qui se base sur les perspectives de reprises de vols internationaux. « On n’a pas de boules de cristal », prévient le spécialiste.

Efforts dans les dernières semaines avant Noël

Deux mois, ça veut dire qu’il est déjà trop tard pour commander ses cadeaux de Noel sur Ali Baba, T-Mall ou les autres concurrents asiatiques d’Amazon. Heureusement, les colis en provenance d’Europe, eux, sont beaucoup moins retardés par la crise. Or « les Polynésiens commandent beaucoup sur les sites français parce qu’ils sont plus prévisibles », comme l’explique le responsable du centre de tri. Sur les 460 000 paquets et colis arrivant chaque année, plus de la moitié arrivent de métropole, et les fêtes de fin d’année représentent « un pic d’activité ». « On met comme d’habitude le paquet pour tout ce qui concerne la métropole pour qu’il arrive le plus vite possible à nos clients polynésiens dans l’ensemble du réseau de la poste », assure Teihotu Arles.

Les délais de livraisons depuis la métropole dépendent surtout de l’expéditeur, mais Fare Rata fait en sorte de rendre le colis disponible au bout de trois jours après son arrivée à Tahiti. Les livraisons dans les îles sont plus longues puisqu’elles se font pour la plupart par bateau, pour des raisons de capacités aériennes, mais surtout de tarif des livraisons par Air Tahiti. « On fait un effort dans les dernières semaines avant Noël d’en expédier un maximum par avion, mais c’est parfois très compliqué », précise le responsable.

Une précision importante : beaucoup de colis livrés en Polynésie restent en douane longtemps avant que le destinataire s’acquitte des taxes nécessaires et le récupère. Pour ne pas avoir à attendre l’avis de réception et gagner du temps, il est possible de suivre sa commande, avec le numéro de colis, sur le site FareRata.pf.