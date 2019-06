Collecte de produits d’hygiène intime pour les sans abri

L’épicerie ECO Vrac lance avec l’association Te Vai Ete une collecte de produits d’hygiène intime pour les femmes sans abris. Tampons et serviettes hygiéniques sont à déposer à l’épicerie du 24 au 29 juin.

L’épicerie ECO Vrac n’est pas seulement engagée dans une démarche de développement durable et de respect de l’environnement. La boutique vient en effet de lancer un collecte de produits d’hygiène intime afin de les redistribuer aux femmes sans abri ou mal logées. L’action est mise en place avec l’association Te Vai Ete du Père Christophe. Si souvent les collectes pour les plus démunis concernent des produits alimentaires, on oublie souvent que des femmes vivent également dans la rue. Selon le bilan d’activité 2018 de Te Vai Ete, elles étaient 104 a avoir été accueillies par le centre de jour.

Du 24 au 29 juin prochain, chacun peut venir déposer des produits d’hygiènes intimes : tampons, serviettes hygiéniques, protège-slips, lingettes hygiéniques, gel désinfectant… Les échantillons qui dorment dans vos tiroirs sont également les bienvenus.

L’épicerie Eco Vrac se situe à Mamao, rue Georges Bambridge.