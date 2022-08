Compte CCP piraté : toujours pas remboursée 16 mois après

Victime d’un piratage de son compte CCP en avril 2021, Charlotte ne parvient toujours pas à obtenir le remboursement des 143 000 Fcfp qui lui ont été frauduleusement débités.

Le 23 avril 2021, Charlotte reçoit un appel de Fare Rata qui lui demande si elle a bien effectué un virement hors Polynésie, deux semaines auparavant, pour un montant de 143 296 Fcfp. Non, répond-elle, car elle n’utilise pas ce compte pour faire de virements. Elle vérifie sa messagerie et y retrouve trois codes de validation envoyés en l’espace de quelques minutes, 4 jours avant le virement. Mais elle est catégorique, elle n’a jamais demandé à faire un virement ni, à plus forte raison, utilisé ces codes pour le valider. Elle n’a jamais non plus, assure-t-elle, rempli de formulaire douteux qui pourrait laisser penser à une tentative de phishing.

Charlotte dépose une plainte à la gendarmerie et pense que l’affaire suit son cours, d’autant que c’est la banque elle-même qui lui a signalé cet incident, reconnaissant par là qu’il s’agit sans doute d’une arnaque.

Plus d’un an après, toujours aucune nouvelle de la banque, ni aucun remboursement. Charlotte ne parvient à joindre personne. Suite à un appel de Radio1 le mois dernier, une chargée de compte la rappelle enfin, et lui assure que le remboursement arrive, que « c’est à la signature ». Mais elle ne voit toujours rien venir, témoignait-elle ce matin.