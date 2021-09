Confinement : avant son allocution, le Haut-commissaire annonce déjà la prolongation

Dominique Sorain doit prendre la parole jeudi à 11 heures, aux côtés d’Édouard Fritch. Si plusieurs annonces sanitaires doivent être faites, le Haut-commissaire a d’ores et déjà annoncé, sur la chaine nationale France Info, que le confinement serait « prorogé ».

À l’occasion d’un entretien avec la chaine France Info ce mardi après-midi, le haut-commissaire Dominique Sorain a confirmé que « le confinement, ainsi que le couvre-feu et les restrictions en vigueur depuis le 23 août, seront prorogés ». Des décisions qui n’étonnent pas, vu les derniers chiffres de l’épidémie : ce matin, 412 personnes étaient hospitalisées dans les filières Covid des hôpitaux polynésiens, soit 83 de plus que lors de l’annonce du confinement total, le vendredi 20 août. Mais l’annonce officielle, discutée en amont avec le Pays, ne doit avoir lieu que ce demain 11 heures, lors d’une allocution commune du représentant de l’État et du président Édouard Fritch. Au Haut-commissariat on confirme seulement qu’un certain nombre de mesures doivent être reconduites et précisées lors de l’intervention de jeudi.

Après avoir annoncé une interdiction de circuler le dimanche à Tahiti et Moorea, le 11 août, puis l’avoir étendu au weekend et à davantage d’îles, le 17, les autorités avaient fini par déclarer le confinement général le 20 août. La mesure devait rester en application jusqu’au 5 septembre. La durée de cette prorogation, qui devrait logiquement repousser la réouverture des écoles, n’a pour l’instant pas été précisée. Elle le sera demain depuis le Haussariat.