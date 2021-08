Confinement le week-end étendu aux Tuamotu-Gambier

Conformément à l’allocution de mardi soir, le Haut-Commissaire de la République, Dominique Sorain a pris un arrêté pour compléter l’interdiction des déplacements hors motifs impérieux le week-end. En plus de Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha’a et Huahine, ce sont neuf communes des Tuamotu qui sont concernées par le confinement les samedis et dimanches à partir de ce week-end.

Comme annoncé dans son allocution du 17 août 2021, le Haut-Commissariat a pris un arrêté ce jour pour compléter l’interdiction des déplacements hors motifs impérieux le week-end. Ainsi, cette mesure est étendue aux Tuamotu-Gambier, les communes concernées sont : Arutua, Fakarava, Gambier, Makemo, Manihi, Napuka, Rangiroa, Takaroa et Tureia. À compter de 21h le vendredi et jusqu’à 4 h du matin le lundi, les déplacements sont limités aux seuls motifs impérieux et l’accès aux plages sera interdit.

Avec communiqué.